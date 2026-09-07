Українські військові стартапи привернули увагу оборонного гіганта Італії

Leonardo створила підрозділ у Києві та розглянула можливість інвестувати в українські розробки або навіть купувати перспективні компанії

Італійська оборонна компанія Leonardo зацікавилася українськими малими та середніми підприємствами і стартапами, які займаються розробкою військових технологій. Новий підрозділ компанії у Києві має допомогти поглибити співпрацю з українським оборонним сектором. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Генеральний директор Leonardo Лоренцо Маріані високо оцінив українську екосистему військових розробників. За його словами, війна дала місцевим компаніям можливість створювати інноваційні рішення та одразу перевіряти їх у реальних умовах.

«Українська екосистема малих і середніх компаній та стартапів отримала можливість, а також продемонструвала винахідливість у створенні особливо інноваційних і перевірених рішень. Вивчати цей досвід безпосередньо на місці – правильний шлях руху вперед», – заявив Маріані.

Київський підрозділ Leonardo, про створення якого компанія оголосила минулого місяця, має стати одним з інструментів такої співпраці. Італійський оборонний гігант розглядає різні формати взаємодії з українськими компаніями – від партнерств та інвестицій до можливого придбання окремих підприємств.

Окремим напрямом роботи нового підрозділу стане участь у розробці системи протиповітряної оборони Michelangelo Dome. Її перші випробування безпосередньо в Україні Leonardo планує провести до кінця 2026 року.

Наразі компанія вже тестує в Італії протидронну складову системи. В Україні на першому етапі планується розгорнути артилерійський компонент Michelangelo Dome.

Michelangelo Dome створюється як багаторівнева система захисту територій та критичної інфраструктури. Вона має об'єднувати радари, оптико-електронні засоби виявлення, системи управління, засоби радіоелектронної боротьби та різні засоби ураження в єдину архітектуру. Система розрахована, зокрема, на протидію безпілотникам, крилатим і балістичним ракетам.

Leonardo вже пропонує Michelangelo потенційним іноземним замовникам. Насамперед компанія орієнтується на країни, які вже використовують її сенсори та можуть інтегрувати наявне обладнання у ширшу систему оборони.

Розширення присутності в Україні стало частиною ширшої стратегії Leonardo щодо розвитку європейської оборонної промисловості через міжнародні партнерства. Компанія вже співпрацює з німецьким Rheinmetall у сфері наземних систем та турецьким Baykar у галузі безпілотників.

Нагадаємо, раніше Leonardo підтвердила, що випробування Michelangelo Dome на українській території мають відбутися до кінця 2026 року. За словами Маріані, особливу увагу під час тестування приділять можливостям системи протидіяти атакам безпілотників.