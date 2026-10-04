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Італія ризикує втратити Євро-2032 через кризу у футбольній федерації

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Італія ризикує втратити Євро-2032 через кризу у футбольній федерації
Чемпіонат Європи 2032 пройде у двох країнах: Туреччині та Італії
фото: EFE

УЄФА прагне запобігти політичному впливу на рішення щодо проведення чемпіонату

Італія може втратити право на проведення матчів чемпіонату Європи 2032 року через зміни в керівництві Італійської федерації футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Політичне втручання в італійську федерацію

Євро-2032 спільно прийматимуть Італія та Туреччина. Однак через кризу навколо обрання нового президента FIGC виник сценарій, за якого турнір можуть повністю перенести до Туреччини. Причиною проблеми стала ситуація навколо обрання Джованні Малаго президентом італійської федерації. Його кандидатуру можуть визнати такою, що не відповідає формальним вимогам через нібито відсутність необхідного документа під час подання заявки.

Незважаючи на цю помилку, Малаго отримав підтримку практично всіх футбольних складових Італії та впевнено переміг на виборах. Однак, за даними La Gazzetta dello Sport, президент УЄФА Александер Чеферін останніми днями безпосередньо дав зрозуміти: якщо замість проведення нових виборів буде призначений політичний комісар, Італія може втратити Євро-2032. Подібний сценарій уже мав наслідки для Греції.

Водночас у разі визнання виборів Малаго недійсними та проведення нових виборів без призначення комісара УЄФА не бачить підстав для санкцій. Тобто ключовим питанням є не сама процедура переобрання керівника федерації, а можливе втручання державних структур.

Що буде з Євро-2032

Якщо Малаго залишиться на посаді або після його відставки відбудуться нові вибори, Італія, ймовірно, збереже право на проведення своєї частини турніру. Якщо ж італійську федерацію передадуть під тимчасове політичне управління, наслідки можуть бути значно серйознішими.

Проблема також виходить далеко за межі самого чемпіонату Європи. Італія давно відстає від провідних європейських країн за станом футбольної інфраструктури, а проведення Євро-2032 є одним із головних стимулів для модернізації стадіонів. При цьому фінанси італійської федерації перебувають у належному стані, а серйозних адміністративних скандалів у федерації немає. Тому в Італії вважають політичне втручання особливо небажаним.

Остаточно ситуація може прояснитися найближчим часом. У вівторок рада Національного олімпійського комітету Італії має провести голосування, яке може стати важливим етапом у вирішенні кризи.

Нагадаємо, що Об’єднані Арабські Емірати можуть переглянути масштаб своїх інвестицій у Велику Британію через рішення у справі «Манчестер Сіті», якого незалежна комісія Прем’єр-ліги визнала винним у 114 із 115 порушень фінансових правил.

Теги: Італія чемпіонат Європи футбол

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