Італія закликала Зеленського залучити більше країн ЄС до мирних ініціатив

Глава італійського МЗС вважає, що до переговорного процесу мають бути залучені не лише Франція та Німеччина

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав президента України Володимира Зеленського орієнтуватися у мирних ініціативах на весь Європейський союз, а не на окремі групи держав. Про це повідомляє Il Sole 24 Ore, передає «Главком».

«Щоб досягти справедливого миру, слід орієнтуватися не на окремі європейські держави, а на весь Європейський Союз», – заявив Таяні.

За словами італійського міністра, Європа може зробити значний внесок у підтримку України та досягнення миру. Водночас він наголосив, що Італія не планує відправляти свої війська в Україну.

«Ми продовжимо допомагати Україні захищати себе», – сказав Таяні.

Він також пояснив, що вважає доцільним розширити коло європейських держав, залучених до мирних ініціатив.

«Європа може зробити дуже багато, але я вважаю, що Зеленському також слід орієнтуватися не на окремі європейські держави, а на всі держави Європейського Союзу. Нам не потрібні ініціативи невеликих груп», – заявив глава МЗС Італії.

Таяні додав, що як «друг України» радить Зеленському залучати до таких форматів не лише Францію та Німеччину, а й Італію та Польщу.

Таким чином, італійська сторона виступає за ширший європейський формат участі у дипломатичних зусиллях щодо припинення війни. На думку Таяні, це дозволить представити позицію не окремих країн, а Європейського союзу загалом.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Європа має бути присутньою у всіх майбутніх форматах мирних переговорів. За його словами, європейські держави вже підтримують контакти з російською стороною на рівні розвідок та дипломатів.