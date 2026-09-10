Головна Новини
search button user button menu button

Італія закликала Зеленського залучити більше країн ЄС до мирних ініціатив

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
google social img telegram social img facebook social img
Італія закликала Зеленського залучити більше країн ЄС до мирних ініціатив
Таяні радить Зеленському залучати до таких форматів Італію та Польщу
Фото: Фейсбук/Антоніо Таяні

Глава італійського МЗС вважає, що до переговорного процесу мають бути залучені не лише Франція та Німеччина

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав президента України Володимира Зеленського орієнтуватися у мирних ініціативах на весь Європейський союз, а не на окремі групи держав. Про це повідомляє Il Sole 24 Ore, передає «Главком».

«Щоб досягти справедливого миру, слід орієнтуватися не на окремі європейські держави, а на весь Європейський Союз», – заявив Таяні.

За словами італійського міністра, Європа може зробити значний внесок у підтримку України та досягнення миру. Водночас він наголосив, що Італія не планує відправляти свої війська в Україну.

«Ми продовжимо допомагати Україні захищати себе», – сказав Таяні.

Він також пояснив, що вважає доцільним розширити коло європейських держав, залучених до мирних ініціатив.

«Європа може зробити дуже багато, але я вважаю, що Зеленському також слід орієнтуватися не на окремі європейські держави, а на всі держави Європейського Союзу. Нам не потрібні ініціативи невеликих груп», – заявив глава МЗС Італії.

Таяні додав, що як «друг України» радить Зеленському залучати до таких форматів не лише Францію та Німеччину, а й Італію та Польщу.

Таким чином, італійська сторона виступає за ширший європейський формат участі у дипломатичних зусиллях щодо припинення війни. На думку Таяні, це дозволить представити позицію не окремих країн, а Європейського союзу загалом.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Європа має бути присутньою у всіх майбутніх форматах мирних переговорів. За його словами, європейські держави вже підтримують контакти з російською стороною на рівні розвідок та дипломатів.

Читайте також:

Теги: Європа Італія Володимир Зеленський Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Літак Зеленського ледь не збив дрон під час вильоту з Молдови – прем’єр Норвегії
Літак Зеленського ледь не збив дрон під час вильоту з Молдови – прем’єр Норвегії
9 вересня, 21:30
6 вересня представники Трампа Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським
Зеленський пояснив, про що свідчить візит Віткоффа та Кушнера до України
8 вересня, 12:25
Частина сербів досі вважає колишнього генерала героєм, попри вирок міжнародного суду за геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності
«Боснійський м’ясник»: труну Младича з почестями доставили до Сербії
4 вересня, 05:15
Сікорський закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію
Сікорський закликав Європу відповісти на гібридну війну Росії
2 вересня, 15:32
Вибух у відділку поліції Рівного, переговори США з РФ та удар по складу «Аврори». Головне за 31 серпня 2026
Вибух у відділку поліції Рівного, переговори США з РФ та удар по складу «Аврори». Головне за 31 серпня 2026
31 серпня, 21:01
Зеленський підписа указ про звільнення посла в Катарі
Зеленський звільнив з посади посла України в Катарі
26 серпня, 00:47
Глава України: Я вважаю, що у час такої війни вибори в цілому – це великі ризики
Зеленський вперше публічно відповів на ідею Федорова про вибори
23 серпня, 11:02
Заклик Сибігі відновив тиск на країни Євросоюзу, які досі продовжують співпрацювати з РФ у ядерній сфері
Україна закликала ЄС запровадити санкції проти «Росатому»
18 серпня, 00:16
Президент США Дональд Трамп поки не погодив передачу Україні додаткових комплексів і перехоплювачів Patriot
Patriot у Києві залишилися порожніми під час російських атак – Financial Times
15 серпня, 19:34

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Сьогодні, 10:19

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua