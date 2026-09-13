Названо найменш гостинні країни та міста для туристів

Париж очолює список проблемних міст

Британське видання Daily Mail оприлюднило перелік популярних туристичних напрямків, на які мандрівники найчастіше скаржаться через грубість, відстороненість або незвичні правила поведінки місцевих жителів. Про це пише «Главком».

Експертка з етикету Джо Гейз наголошує, що в більшості випадків так звана недружність є просто культурною особливістю, до якої іноземці виявляються не готовими. Втім, Париж очолює список проблемних міст: там туристи стикаються з прохолодним ставленням, особливо якщо не розмовляють французькою, хоча в інших регіонах Франції прийом зазвичай значно тепліший.

У кожній із згаданих країн мандрівники виділяють власні приводи для незадоволення. В Італії британських туристів шокує звичка місцевих ігнорувати порядок у чергах і проходити вперед. У Німеччині відвідувачі скаржаться на резкість та мовчання працівників вокзалів, магазинів і туристичних пунктів. У Південній Кореї гостей бентежить штовханина на вулицях, відсутність особистої дистанції та прямолінійність персоналу, а в Нью-Йорку холодну манеру спілкування пояснюють надто високим ритмом життя мегаполіса.

У Чорногорії туристи помічають відстороненість і відчуття, що в них бачать лише джерело доходу. Щодо Польщі, Чехії та Угорщини, Джо Гейз пояснює стриманість місцевих жителів історичними та культурними чинниками регіону, зазначаючи, що така поведінка є звичайною нормою навіть у колі близьких людей.

Як відомо, Центральна Азія перетворилася на головну принаду для туристів поколінь міленіалів та Gen Z, які шукають місця без величезних натовпів і туристичних пасток, але з більшою спонтанністю та пригодами. Проте жодна країна регіону не привернула до себе стільки уваги та не отримала такої популярності, як Узбекистан.

Країна, яка раніше не асоціювалася з масовим туризмом, почала активно відкриватися для іноземців після 2016 року.

Нагадаємо, після того як Гренландія опинилася в центрі геополітичних дискусій через територіальні претензії Дональда Трампа, острів став справжнім магнітом для мандрівників.

Завдяки запуску перших прямих рейсів United Airlines зі США у 2025 році, потік іноземних туристів зріс удвічі порівняно з попереднім роком. Також через політичне протистояння США та Європи інтерес до регіону лише посилюється: авіасполучення з Нью-Йорком цьогоріч стартує раніше, а мережа аеропортів розширюється на південь та схід острова.