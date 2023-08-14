Президент Чехії відреагував на антиукраїнські заклики в країні

Павел закликав чехів не провокувати агресію проти українців

Президент Чехії Петро Павел закликав чехів не провокувати агресію проти українців. Саме так він відреагував на антиукраїнські заклики через низку резонансних злочинів. Про це Павел написав у Twitter. Він наголосив, що насильство та агресія не мають національності.

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«З великою тривогою сприймаю інформацію про жорстокі напади на двох молодих жінок. Безперечно, навіть якщо їм вдасться відновитися фізично, травма та шрами на душі залишаться. Бажаю сил постраждалим та їхнім родинам», – прокоментував президент Чехії.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел дав дозвіл 14 громадянам країни вступити до лав ЗСУ, аби воювати проти Росії: законодавство забороняє чехам служити в іноземних збройних силах без дозволу президента.

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До слова, Прага запропонувала допомогу у виконанні двох пунктів мирного плану президента Володимира Зеленського.