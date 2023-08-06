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В Ужгороді священник закликав молитися за примирення «двох великих народів»

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Ужгороді священник закликав молитися за примирення «двох великих народів»
Інцидент трапився в Ужгородському греко-католицькому кафедарльному соборі – головному храмі Мукачівської греко-католицько єпархії
фото з відкритих джерел

Інцидент трапився в Ужгородському греко-католицькому кафедарльному соборі

В Ужгороді греко-католицький священник під час проповіді закликав вірян молитися, щоб «два прекрасні народи – України та Росії – перестали вбивати одне одного і обійнялися». Свідком проповіді стала журналістка Дарія Сіпігіна, про що вона повідомила у Facebook.

Журналістка випадково почули слова проповіді через гучномовець, проїжджаючи повз Ужгородський катедральний собор.

«Ми дуже просимо, щоб Господь це зробив, це чудо: примирив ці два великі народи – України і Росії. Щоб ці два народи не товкли, не мучили, не знищували, не вбивали один одного. Але щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне уже тут на землі і колись разом увійшли до неба, обійнялися і прославили господа цілу вічність на многая і благая літа», – заявляв священник собору Роман Курах.

Сіпігіна після богослужіння вирішила запитати священника, навіщо він закликає до братання з росіянами.

«Ми, шоковані, вирішили зайти до собору і чемно запитати у пана Кураха, чи нормально благословляти росіян під час війни і закликати обійматися з тими, хто нас вбиває. Пан Курах нормально. Він пояснив нам це, миттєво перейшовши на крик і «тикання», – зазначила журналістка.

На питання, навіщо він сказав, що українці і росіяни – ледь не братні народи, священник відповів, що може казати, що захоче.

– Ви благословляєте росіян?

– Благословляю, це Ісус сказав.

– А якщо ваш брат загине, ви так само будете благословляти?

– Так.

Також Роман Курах заявив, що його рідний брат – військовослужбовець, служить у десантних військах і захищає батьківщину на фронті.

Інцидент трапився в Ужгородському греко-католицькому кафедарльному соборі – головному храмі Мукачівської греко-католицько єпархії (МГКЄ). Ця єпархія не підпорядковується УГКЦ і її предстоятелеві Святославу. Вона підпорядковується напряму Ватикану. Це сталося через низку історичних причин. Від часу проголошення незалежності України віряни МГКЄ прагнули об'єднання зі всією УГКЦ. Проти цього виступали католицькі ієрархи угорського та словацького походження.

МГКЄ інцидент поки не коментує.

Раніше волонтерка Олена Ротарі виклала фото архідиякона Андрія Пальчука з Одеської єпархії УПЦ МП, який у магазині купує телефон iPhone 14 Pro Max.

Нагадаємо, вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор – це найбільший православний храм Одеси. Він був закладений у 1794 році, у 1936 році зруйнований більшовиками. На початку 2000-х років був відновлений на колишньому місці.

Священники Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Знищення одеського собору вони називають варварським. Духовенство просить скликати Собор УПЦ, де має відбутися остаточний розрив із РПЦ у зв’язку з геноцидом українців російськими окупантами. Представники московського патріархату переконані, що це єдиний спосіб для УПЦ бути вільною від російського впливу та відстоювати інтереси українського народу.

Теги: українці єпархія священник роман собор росіяни

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