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Окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС: названо причину
фото з відкритих джерел

До працівників, які відмовляються йти на співпрацю з окупаційною владою застосовують психологічний та фізичний тиск

В окупованому місті Енергодар Запорізької області, окупанти посилюють репресії проти працівників Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

«Натомість українці продовжують чинити опір: не виходять на роботу, саботують виконання рішень окупаційної адміністрації тощо», - додають у зведенні.

До працівників, які відмовляються йти на співпрацю застосовують психологічний та фізичний тиск. Працівники Росгвардії та Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ) використовують загрози, шантаж та залякування, а також фізичні побої, забирають готівку та кошти з банківських карток, конфіскують мобільні телефони українських фахівців.

Триває 515-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. 

Раніше повідомлялося, що в окупаційних військах на Луганщині спостерігається низький рівень морально-психологічного стану загарбників. 

Зокрема, негативні настрої панують у підрозділах мотострілецького полку окупантів, який бере участь в бойових діях в районі Першотравневого на Луганщині

Теги: окупанти українці репресії Енергодар шантаж

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