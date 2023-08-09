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Депутати-«примари». Хто не голосував у Раді з початку року (список)

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Депутати-«примари». Хто не голосував у Раді з початку року (список)
Верховна Рада України
фото з відкритих джерел

У списку «зниклих» – представники різних фракцій і груп

З початку 2023 року у Раді жодного разу не голосувало 14 нардепів, 10 з яких вже втратили мандати. Водночас четверо, що зникли, досі зберігають депутатський статус, йдеться у матеріалі «Главкома» «Увага, розшук! Куди зникають народні депутати під час війни».

«Главком» назвав імена депутатів: 

  • Один з лідерів депутатської групи «За майбутнє» Ігор Палиця,
  • Багаторічна соратниця Юлії Тимошенко Анжеліка Лабунська з «Батьківщини»,
  • Представник депутатської групи «Довіра» Сергій Шахов,
  • Екс-ОПЗЖшник Федір Христенко,
  • Член групи «За майбутнє» Степан Івахів, що також входить до числа найбільших парламентських прогульників, проголосував за цей період лише одного разу.

Ексголова Волинської облради Ігор Палиця – давній соратник та бізнес-партнер опального Ігоря Коломойського, у нардепа є запасне затишне «укриття» на Рів’єрі в Каннах.

Анжеліка Лабунська вважається близькою до мільярдера Костянтина Жеваго, який страждає у Франції під підпискою про невиїзд і до якого накопичилося багато питань у правоохоронних органів.

Колись дуже публічний Сергій Шахов перебуває у розшуку через справу щодо недостовірного декларування. Наразі його «фейсбук»-сторінка регулярно оновлюється, але її контент не має жодного відношення до депутатської діяльності. Де знаходиться депутат – незрозуміло. Шахов зацікавився тим, що «Главком» хотів би отримати у нього коментар, але таємницю свого місцеперебування так і не розкрив.

Співвласник західноукраїнської групи «Континіум» Степан Івахів – один з найбагатших бізнесменів України, а у цієї когорти в принципі специфічне ставлення до парламентської дисципліни.

А про лідера серед «прогульників» ще в мирні часи Христенка, схоже, всі просто забули. Цей мажоритарник із округу в Бахмуті та Лимані разом з дружиною виїхав з України напередодні російського вторгнення і з тих пір місце його перебування невідоме. Але при цьому, на відміну від багатьох своїх колег з ОПЗЖ, він досі лишається депутатом. 

У керівництві Верховної Ради негласно пояснюють, що можуть позбавляти мандатів лише тих, хто сам подав відповідні заяви або у кого забрали українське громадянство указом президента. Саме після втрати громадянства були «конфісковані» мандати у низки депутатів від ОПЗЖ та «слуги» Ігоря Васильковського, у якого запідозрили наявність болгарського паспорта. А от застосувати норму статті 81 Конституції (щодо дострокового припинення повноважень депутата на підставі його виїзду на постійне проживання за межі України) ніби нереально, бо Держприкордонслужба не надає доступу до бази персональних даних.

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Теги: Верховна Рада

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