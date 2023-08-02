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Президент Чехії дозволив понад десятку громадян вступити до ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Президент Чехії дозволив понад десятку громадян вступити до ЗСУ
Законодавство забороняє чехам служити в іноземних збройних силах без дозволу президента
фото з відкритих джерел

Наразі дозвіл вступити до лав ЗСУ отримали вже 146 чехів

Президент Чехії Петр Павел дав дозвіл 14 громадянам країни вступити до лав ЗСУ, аби воювати проти Росії: законодавство забороняє чехам служити в іноземних збройних силах без дозволу президента. Про це інформує Irozhlas, посилаючись на слова речниці президента Маркети Рехакової.

Наразі дозвіл мають вже 146 чехів: 132 отримали дозвіл від колишнього президента Мілоша Земана і ще 14 дозволів встиг дати Петр Павел.

«Станом на сьогодні (29 липня 2023 року) президент Петр Павел підписав загалом 14 позитивних рішень про згоду на вступ чеських громадян до Збройних сил України», – повідомила речниця. 

Крім того, Павел відмовив вісьмом громадянам у задоволенні їхніх клопотань. Причини не повідомляються. 

Зазначається, що чехам, які беруть участь у бойових діях в Україні без відповідного дозволу, загрожує кримінальна відповідальність. 

Нагадаємо, у Пентагоні передбачають, що контрнаступ України буде важким і тривалим, однак Сполучені Штати продовжать підтримувати нашу країну, скільки буде потрібно.

До слова, у міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що остаточне примирення між Польщею та Україною не може бути без «врегулювання» питання Волинської трагедії.

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Теги: ЗСУ війна Чехія Петр Павел

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