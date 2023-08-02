Президент Чехії дозволив понад десятку громадян вступити до ЗСУ

Законодавство забороняє чехам служити в іноземних збройних силах без дозволу президента

Наразі дозвіл вступити до лав ЗСУ отримали вже 146 чехів

Президент Чехії Петр Павел дав дозвіл 14 громадянам країни вступити до лав ЗСУ, аби воювати проти Росії: законодавство забороняє чехам служити в іноземних збройних силах без дозволу президента. Про це інформує Irozhlas, посилаючись на слова речниці президента Маркети Рехакової.

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Наразі дозвіл мають вже 146 чехів: 132 отримали дозвіл від колишнього президента Мілоша Земана і ще 14 дозволів встиг дати Петр Павел.

«Станом на сьогодні (29 липня 2023 року) президент Петр Павел підписав загалом 14 позитивних рішень про згоду на вступ чеських громадян до Збройних сил України», – повідомила речниця.

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Крім того, Павел відмовив вісьмом громадянам у задоволенні їхніх клопотань. Причини не повідомляються.

Зазначається, що чехам, які беруть участь у бойових діях в Україні без відповідного дозволу, загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, у Пентагоні передбачають, що контрнаступ України буде важким і тривалим, однак Сполучені Штати продовжать підтримувати нашу країну, скільки буде потрібно.

До слова, у міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що остаточне примирення між Польщею та Україною не може бути без «врегулювання» питання Волинської трагедії.

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