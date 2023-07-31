Пірнула на 76 метрів: українка встановила унікальний світовий рекорд (відео)

Харків'янка Катерина Садурська пірнула без ластів на глибину 76 метрів

Українка Катерина Садурська встановила абсолютний світовий рекорд серед жінок у пірнанні із постійною вагою без ласт. Про це повідомляє спільнота «Українці Єленя Гура».

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Приголомшивий результат українка встановила на змаганнях Vertical Blue 2023 на Карибах. Рекордсменка знаходилася під водою без маски або окулярів 3 хвилини 12 секунд.

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Спортсмени спочатку повинні розслабитися на поверхні води, щоб наситити свою кров і тканини киснем. Перед нирком необхідно зробити дуже глибокий вдих, для цього дайвери застосовують техніку «упаковки» – спеціальними рухами ротової порожнини й гортані насильно наповнюються повітрям не тільки легені, але і всі дихальні шляхи під зав’язку.

Щоб зберігати кисень спортсменам не можна робити різких рухів, а також нервувати. Однак без активних дій не обійтися, адже в цьому виді спорту дайвер знаходиться у солоній воді й не має ласт. Золотухін підкреслив, що на глибині 50 метрів тиск становить близько 4 атмосфер, через що спортсмену кожні два-чотири метри занурення потрібно робити «продування» – спеціальними рухами гортані направити трохи повітря в голову, щоб не розірвало вушні перетинки. При зануренні на велику глибину в перевернутому стані мозок перебуває на кисневому голодуванні, а тиск стискає легені до розміру яблучка. Після досягнення мети спортсмен починає другу фазу – спливання, і вона анітрохи не простіше за першу.

«Просто уявіть собі. Максимальна глибина Азовського моря 15м. Крейсер «Москва» лежить десь на 40. Наша Катерина Садурська заглибилась сьогодні на 76 метрів в синю безодню. Без жодного допоміжного засобу. Без ласт і маски, не торкаючись троса. Найскладнішою та найвибагливішою технікою занурення CNF», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Україна вперше в історії відібралася до олімпійської кваліфікації з хокею на траві.

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До слова, Ірина Геращенко вперше стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту.