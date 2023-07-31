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Пірнула на 76 метрів: українка встановила унікальний світовий рекорд (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Пірнула на 76 метрів: українка встановила унікальний світовий рекорд (відео)
Катерина Садурська стала світовою рекордсменкою
фото з відкритих джерел

Харків'янка Катерина Садурська пірнула без ластів на глибину 76 метрів

Українка Катерина Садурська встановила абсолютний світовий рекорд серед жінок у пірнанні із постійною вагою без ласт. Про це повідомляє спільнота «Українці Єленя Гура».

Приголомшивий результат українка встановила на змаганнях Vertical Blue 2023 на Карибах. Рекордсменка знаходилася під водою без маски або окулярів 3 хвилини 12 секунд.

Спортсмени спочатку повинні розслабитися на поверхні води, щоб наситити свою кров і тканини киснем. Перед нирком необхідно зробити дуже глибокий вдих, для цього дайвери застосовують техніку «упаковки» – спеціальними рухами ротової порожнини й гортані насильно наповнюються повітрям не тільки легені, але і всі дихальні шляхи під зав’язку.

Щоб зберігати кисень спортсменам не можна робити різких рухів, а також нервувати. Однак без активних дій не обійтися, адже в цьому виді спорту дайвер знаходиться у солоній воді й не має ласт. Золотухін підкреслив, що на глибині 50 метрів тиск становить близько 4 атмосфер, через що спортсмену кожні два-чотири метри занурення потрібно робити «продування» – спеціальними рухами гортані направити трохи повітря в голову, щоб не розірвало вушні перетинки. При зануренні на велику глибину в перевернутому стані мозок перебуває на кисневому голодуванні, а тиск стискає легені до розміру яблучка. Після досягнення мети спортсмен починає другу фазу – спливання, і вона анітрохи не простіше за першу.

«Просто уявіть собі. Максимальна глибина Азовського моря 15м. Крейсер «Москва» лежить десь на 40. Наша Катерина Садурська заглибилась сьогодні на 76 метрів в синю безодню. Без жодного допоміжного засобу. Без ласт і маски, не торкаючись троса. Найскладнішою та найвибагливішою технікою занурення CNF», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Україна вперше в історії відібралася до олімпійської кваліфікації з хокею на траві.

До слова, Ірина Геращенко вперше стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту.

Теги: спорт українці рекорд

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