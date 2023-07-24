Що може зіпсувати контрнаступ України: дані WSJ

Україні потрібно мати можливість нарощувати та синхронізувати військові операції

На момент початку повномасштабного контрнаступу ЗСУ західні військові чиновники розуміли, що Києву не вистачає навчання та озброєння – від снарядів до військових літаків – щоб витіснити російські війська. Але вони сподівалися, що українська мужність і винахідливість допоможуть досягти успіху. Про це пише The Wall Street Journal.

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Проте мінні поля, великі укріплення та російська авіація значною мірою перешкоджають суттєвим успіхам українських військ. Оскільки ймовірність будь-якого великомасштабного прориву українців цього року зменшується, це підвищує тривожну перспективу для Вашингтона та його союзників на більш тривалу війну – таку, яка вимагала б величезного нового надходження сучасного озброєння та додаткової підготовки, щоб дати Києву шанс на перемогу.

Видання зазначає, що політичні розрахунки для адміністрації Байдена складні. Президент Байден збирається переобратися восени 2024 року, і багато хто у Вашингтоні вважає, що занепокоєння Білого дому щодо впливу війни на передвиборчу кампанію спонукає до більшої обережності щодо обсягу підтримки, яку можна надати Києву.

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Американське вагання контрастує зі зміною поглядів у Європі, де за останні місяці все більше лідерів вважають, що Україна має перемогти у військовому протистоянні, а Росія має програти, щоб забезпечити безпеку континенту. Але європейським військовим бракує достатніх ресурсів, щоб забезпечити Україну всім необхідним для вигнання армій Москви з приблизно 20% території країни, яку вони контролюють. Західні дипломати також навряд чи суттєво посилять підтримку Києва, якщо відчують небажання США.

Водночас окупанти стикаються з низьким моральним станом через виснаження, погане постачання та розбіжності серед російських лідерів, свідчать українська та західна розвідка. Росія, стверджують співрозмовники видання, не в змозі взяти ініціативу та атакувати українські позиції, але її збройні сили залишаються достатньо сильними, щоб утримувати сотні кілометрів укріплених позицій.

The Wall Street Journal пише, що ситуація різко змінилася порівняно з минулим роком, коли українські уривчасті та часом нескоординовані війська приголомшили Москву та світ, зупинивши, а потім відкинувши набагато більшу кількість російських сил з довкола Києва, а потім Харкова та Херсона.

У цих битвах Україна використовувала високомобільний, децентралізований захист проти більших, але незграбних сухопутних військ Росії. Москва обмежено використовувала свої грізні військово-повітряні сили, не здобувши переваги в повітрі, що, у свою чергу, дозволило українським сухопутним силам завдавати ударів по окупантах та їх припасах.

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Запорука успіху

Зараз Україна наступає на російські позиції, де окупанти були місяцями і могли побудувати потужну оборону, включаючи мінні поля, загородження та бункери. Західна військова доктрина стверджує, що для нападу на противника, який окопався, сила атаки повинна бути щонайменше втричі більшою за чисельність противника та використовувати добре скоординовану комбінацію повітряних і наземних сил.

«Україні справді потрібно мати можливість нарощувати та синхронізувати військові операції, якщо вона хоче прорвати російську оборону», – сказав незалежний військовий аналітик, який нещодавно побував на передовій в Україні Франц-Штефан Гаді,

Україна сподівалася знайти прогалини у російських укріпленнях, прорвати війська та викликати хаос, подібно до того, що її сили досягли торішніми ворогами. Натомість мінні поля сповільнили атакуючі сили Києва, залишивши їх вразливими для ударів російських літаків та ракет.

«Америка ніколи не спробувала б перемогти підготовлену оборону без переваги в повітрі, але вони українці не мають переваги в повітрі», – сказав підполковник армії США у відставці Джон Нагл, який зараз є доцентом вивчення бойових дій у Військовому коледжі армії США. «Неможливо переоцінити, наскільки важливою є перевага в повітрі для ведення наземного бою за розумну ціну втрат».

Подолання російських повітряних сил – головна причина, через яку Зеленський та його команда вже місяцями лобіюють перед Вашингтоном та його європейськими союзниками постачання американських винищувачів F-16, але необхідного дозволу на постачання цих літаків до ЗСУ адміністрація США ще не надала. Створення необхідної бази для їхньої експлуатації займе місяці, і, на думку аналітиків, F-16 з'являться в небі над Україною не раніше наступного року.