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Президент Франції закликав до діалогу з Росією, але назвав умову

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент Франції закликав до діалогу з Росією, але назвав умову
Президент Францыъ помыркував про моливий дыалог Росыъ та Украъни
фото: www.insideover.com

Макрон зазначив, що у Європі готові до того, що війна в Україні може бути тривалою  

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що необхідно знайти силу і сміливість для налагодження діалогу з Росією, оскільки без цього мир у Європі неможливий. Слова з виступу президента Франції на Мюнхенській безпековій конференції, цитує агенція Reuters.

При цьому він назава одну з умов таких перемовин. Макрон розуміє, що зараз не час для цього діалогу. Він закликав усіх союзників посилити підтримку України, а також заявив, що вони готові до того, що війна між  Росією та Україною може бути тривалою. 

Раніше Макрон назвав пріоритетний напрямок у військовій допомозі Україні. За його словами, Парижу варто сконцентруватися на постачанні артилерії, поводженню з якою Збройні сили України вже навчені.

Президент Франції Еммануель Макрон у свой промові підтримав реформу міжнародних інституцій, зокрема  Ради безпеки ООН. «Я вважаю, ми маємо переформувати наш глобальний порядок. Його триба збалансувати і зробити більш інклюзивними, саме тому це терміново. Я вражений, як швидко ми втрачаємо довіру. Я говорю про це дуже відверто», – прокоментував Макрон.

Він не виключив, що частиною змін має бути реформ Ради безпеки ООН. «Потрібно говорити відверто: один постійний член Радбезу обрав порушення правил, які він мав відстоювати. Тому ми маємо реформувати це», – зазначив французький президент.

На  думку Макрона, розбалансування відчувалося під час пандемії коронавірусу, а тепер на багато країн впливають наслідки війни. «І виклики наростають: нерівність, демографія, кліматичні зміни тощо. Тому пріоритетом має бути відновлення солідарності», – додав він.

Нагадаємо, не афішуючи цього, Франція постачала українським Збройним силам протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Missile Moyenne Portеe, також відомі як MMP або Akeron MP. 

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Теги: війна Еммануель Макрон президент

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