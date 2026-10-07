Новий посол Ізраїлю розказав, що пов’язує його родину з Україною

Рої Розенбліт: «Родина моєї дружини – з Прилук»

Новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт пояснив, який особистий зв'язок має його родина з Україною. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», яке стало першим інтерв’ю дипломата для українських ЗМІ після його призначення, Рої Розенбліт розповів, що родина його дружини походить із Прилук на Чернігівщині та близько століття тому емігрувала до Ізраїлю.

Посадовець згадав про українське коріння родини своєї дружини, відповідаючи на запитання про те, чому вирішив стати послом саме в Україні, яка вже понад чотири роки протистоїть повномасштабній російській агресії.

«До того ж родина моєї дружини – з Прилук. Вони близько 100 років тому емігрували звідти до Ізраїлю», – розповів посол.

Водночас родинний зв'язок з Україною був не єдиною причиною, яка спонукала Розенбліта обрати роботу в Києві. За словами дипломата, ще до свого призначення він спостерігав за подіями в Україні та був вражений стійкістю українців і здатністю країни розвивати технології в умовах війни.

«Чому я обрав цю роботу? Насамперед тому, що я захоплююся дивовижною стійкістю та духом інновацій, які українці демонструють протягом останніх чотирьох з половиною років. Я хотів докластися до зусиль Ізраїлю співпрацювати з Україною та надати їй допомогу перед тими величезними викликами, з якими ви тут стикаєтесь», – зазначив Розенбліт.

Рої Розенбліт розпочав дипломатичну місію в Україні 21 серпня 2026 року. Він замінив Міхаеля Бродського, який очолював посольство Ізраїлю в Україні з 2021 року. Розенбліт працює на дипломатичній службі Ізраїлю вже 32 роки. До призначення в Україну він працював, зокрема, в Омані, Катарі, Росії та Єгипті, а також очолював ізраїльські дипломатичні місії у низці країн Африки.

Нагадаємо, Росія вранці 7 жовтня завдала масованого ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині. Ракети влучили у багатоповерхівку, Центр творчості дітей та юнацтва і підприємство. Станом на 19:15 7 жовтня, у Прилуках після удару РФ загинули 19 людей, серед них пʼятеро дітей. Ще 55 людей постраждали, зокрема семеро дітей.

Варто зазначити, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» новий посол розповів про перші тижні роботи в Україні, відносини Києва та Єрусалима, співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також позицію Ізраїлю щодо Росії.