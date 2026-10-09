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Новий посол Ізраїлю, розказав про сумний момент, який йому довелося пережити на початку своєї каденції в Києві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Новий посол Ізраїлю, розказав про сумний момент, який йому довелося пережити на початку своєї каденції в Києві
Росія вбила 14-річного громадянина Ізраїлю під час удару по Києву 25 вересня 2026 року
фото: ДСНС

Рої Розенбліт: «Мені здається, що люди як в Ізраїлі, так і в Україні були глибоко шоковані загибеллю 14-річного Даніеля»

Новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт розповів про сумний момент, який йому довелося пережити на початку своєї роботи в Києві. Йдеться про смерть 14-річного Даніеля Уманського, який загинув у власному будинку під час атаки російського безпілотника. Про це посол зазначив в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», яке стало першим для українських ЗМІ після його призначення.

«Буквально минулого тижня ми допомагали родині загиблого 14-річного Даніеля Уманського, який загинув у власному домі в Києві 25 вересня під час атаки безпілотника. Ми допомогли його сім’ї повернутися до Ізраїлю; вони хотіли поховати його там», – зауважив посол.

Розенбліт додав, що поспілкувався з директором школи та вчителькою Даніеля Уманського. За його словами, загибель хлопчика глибоко вразила людей в Україні та Ізраїлі. Посол зазначив, що Уманський був відмінником і в момент атаки робив домашнє завдання про Володимира Мономаха.

«Вважаю, що на тлі таких трагедій і травм ми повинні разом прагнути будувати щось нове – краще майбутнє для тих із нас, хто вижив», – підсумував посол.

Варто нагадати, що 25 вересня 2026 року Росія атакувала Київ ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у житловий будинок у Печерському районі столиці. Внаслідок удару загинув 14-річний Даніель Уманський, громадянин України та Ізраїлю. Його мати дістала поранення, молодший брат не постраждав.

Даніель навчався у 8 класі Ліцею №5 Печерського району Києва. Уранці перед атакою хлопець виконував домашнє завдання про «Повчання дітям» Володимира Мономаха. Завершити роботу він не встиг.

МЗС Ізраїлю засудило російський удар і висловило співчуття родині. 1 жовтня Даніеля поховали в Ізраїлі, де живуть його бабуся та дідусь.

До слова, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» новий посол розповів про перші тижні роботи в Україні, відносини Києва та Єрусалима, співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також позицію Ізраїлю щодо Росії.

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Теги: Ізраїль Рої Розенбліт посол

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