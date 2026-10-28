Нетаньягу втратив парламентську більшість. Опозиція отримала шанс на владу

Після підрахунку більшості голосів жоден із політичних таборів не здобув необхідних 61 мандата

Парламентські вибори в Ізраїлі не принесли переконливої перемоги жодному з основних політичних таборів. За останніми прогнозами, блок чинного прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу може отримати лише 53 місця у Кнесеті, тоді як його опоненти – приблизно 48. Такий результат ставить під питання можливість формування нового уряду без складних коаліційних домовленостей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Після підрахунку більшості голосів стало зрозуміло, що ані Нетаньягу, ані його головний суперник, колишній начальник Генерального штабу Гаді Айзенкот, наразі не мають достатньої підтримки для формування парламентської більшості.

Для контролю над 120-місним Кнесетом необхідно заручитися підтримкою щонайменше 61 депутата. Водночас блок чинного прем'єра, згідно з останніми прогнозами, може розраховувати лише на 53 мандати.

Це також свідчить про суттєве послаблення позицій Нетаньягу порівняно з попереднім скликанням парламенту. Тоді коаліція під його керівництвом мала 68 депутатських мандатів.

Попри втрату більшості, партія Нетаньягу «Лікуд» залишається найбільшою політичною силою Ізраїлю. Однак цього недостатньо, щоб гарантувати чинному прем'єру можливість сформувати новий уряд.

Водночас опозиційний табір, який виступає проти Нетаньягу, за попередніми прогнозами, може отримати приблизно 48 місць. Цей результат також не забезпечує необхідної більшості, тому політичним суперникам прем'єра доведеться шукати додаткову підтримку.

Одним із можливих варіантів називають співпрацю опозиції з арабськими партіями. Їхній електорат продемонстрував рекордно високу явку на виборах, що дозволило цим політичним силам посилити представництво у Кнесеті.

Нагадаємо, що за даними Центральної виборчої комісії, після підрахунку 72,4% бюлетенів арабські партії могли отримати 18 депутатських мандатів. Саме їхня позиція може стати одним із визначальних чинників під час формування майбутньої коаліції.

Водночас домовленості між опозиційними силами та арабськими партіями можуть виявитися непростими через відмінності в політичних позиціях. Тому навіть за умови готовності до співпраці формування альтернативного уряду не гарантоване.

На тлі невизначеності президент Ізраїлю закликав політичні сили зберігати відкритість до переговорів. Такий підхід, на його думку, необхідний для пошуку компромісу та уникнення проведення чергових парламентських виборів.