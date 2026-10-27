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Опозиція випереджає Нетаньягу на виборах в Ізраїлі – екзитпол

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Опозиція випереджає Нетаньягу на виборах в Ізраїлі – екзитпол
Результати екзитполів не дають жодному з основних політичних таборів достатньої кількості голосів для самостійного формування уряду
фото з відкритих джерел

Лідери опозиції назвали результати голосування поразкою чинного прем’єра

В Ізраїлі опозиційний табір за попередніми даними екзитполів випереджає блок прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, хоча його партія «Лікуд» може отримати найбільше місць серед окремих політичних сил. Жоден із двох основних таборів не набирає парламентської більшості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та DW.

За даними екзитполу телеканалу Channel 12, блок партій, які виступають проти Нетаньягу, може отримати 52 місця у Кнесеті, а сили, що підтримують чинного прем’єра, – 50. За прогнозом Channel 13, опозиційний табір здобуде 53 мандати, тоді як блок Нетаньягу – також 50.

Опозиція випереджає Нетаньягу на виборах в Ізраїлі – екзитпол фото 1

Водночас «Лікуд» Нетаньягу, за оцінками обох телеканалів, може стати найбільшою окремою партією в парламенті. За даними Channel 12, їй прогнозують 24 місця, а за Channel 13 – 25. Центристська опозиційна партія «Яшар» на чолі з Гаді Айзенкотом може отримати відповідно 22 або 23 мандати.

Кнесет має 120 місць, а для парламентської більшості необхідно щонайменше 61. Тож результати екзитполів не дають жодному з основних політичних таборів достатньої кількості голосів для самостійного формування уряду. Прогнози телеканалів також різняться щодо розподілу місць між іншими партіями.

Опозиція заявила про поразку Нетаньягу

Лідер опозиції Гаді Айзенкот, коментуючи попередні оцінки, заявив, що вони свідчать про відсутність довіри до Нетаньягу та уряду, який був при владі під час нападу 7 жовтня 2023 року.

«Нехай ніхто не вводить вас в оману: блок Нетаньягу зазнав нищівної поразки», – заявив лідер опозиції Яїр Лапід. Голова ліволіберальної партії «Демократи» Яїр Голан також сказав, що виборці Ізраїлю «звільнили уряд Нетаньягу». Ці заяви політиків наводить DW.

Водночас оцінки екзитполів не є остаточними результатами виборів. Як повідомляє Associated Press, після завершення голосування розпочинається підрахунок бюлетенів, а офіційні результати можуть відрізнятися від попередніх прогнозів.

Хто формуватиме новий уряд

Після оприлюднення офіційних результатів президент Ізраїлю Ісаак Герцог проведе консультації з представниками партій. Він доручить формування уряду кандидатові, який матиме найбільші шанси заручитися підтримкою парламентської більшості. На спробу сформувати кабінет може бути надано до 42 днів.

Переговори можуть затягнутися, оскільки жоден із головних таборів не має прогнозованих 61 мандата. За такого розподілу місць вирішальними можуть стати домовленості з меншими політичними силами. Поки що питання про те, хто очолить наступний уряд Ізраїлю, залишається відкритим.

Нагадаємо, напередодні виборів «Главком» писав про невдоволення частини ізраїльтян політикою уряду щодо безпеки на півночі країни.

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Теги: вибори Ізраїль партії опозиція Беньямін Нетаньягу

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