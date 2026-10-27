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Влада Нетаньягу під загрозою? В Ізраїлі стартували парламентські вибори

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Влада Нетаньягу під загрозою? В Ізраїлі стартували парламентські вибори
Політичне майбутнє прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу може бути під загрозою
фото: Reuters

Голосування триватиме з 7:00 до 22:00

В Ізраїлі у вівторок пройдуть парламентські вибори – перші після нападу «Хамас» 7 жовтня 2023 року. На кону політичне майбутнє прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Голосування триватиме з 7:00 до 22:00, після чого почнуть оприлюднювати результати. Попередня картина може прояснитися досить швидко, однак, якщо жодна партія чи коаліція не здобуде чіткої більшості в парламенті, формування остаточних результатів може затягнутися. Завершити підрахунок голосів очікують до 30 жовтня, а офіційні результати мають опублікувати 4 листопада.

Вибори до Кнесету, що налічує 120 місць, мають проводитися кожні чотири роки, проте дострокові вибори відбуваються досить часто. Місця в Кнесеті розподіляються за пропорційною системою між загальнонаціональними партійними списками, причому для отримання місць партії повинні подолати виборчий бар’єр у 3,25% голосів, відданих на загальнонаціональному рівні.

Шанси подолати прохідний бар’єр мають близько десятка партій, тому остаточний підрахунок голосів і розподіл місць займе деякий час.

Після оприлюднення остаточних результатів президент Ісаак Герцог проконсультується з лідерами партій щодо того, кого вони бачать на посаді прем’єр-міністра, а потім призначить кандидата, який, на його думку, має найбільші шанси сформувати уряд. Цей кандидат матиме до 42 днів на формування уряду.

Жодна партія в Ізраїлі ніколи не здобувала абсолютної більшості, тому уряди формуються у вигляді коаліції партій, а переговори щодо формування часто тривають тижнями. Кожне місце в Кнесеті має значення, і невеликі партії можуть мати великий вплив. Якщо призначений кандидат зазнає невдачі, шанс спробувати можуть отримати інші. Якщо уряд не буде сформовано, призначаються нові вибори, а чинний кабінет міністрів залишається на посаді як тимчасовий уряд.

До слова, у Тель-Авіві 24 жовтня відбулася масштабна антиурядова демонстрація проти прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Учасники акції вимагали розслідувати обставини, які дозволили бойовикам «Хамас» здійснити масований напад на країну три роки тому.

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Теги: Беньямін Нетаньягу Ізраїль вибори

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