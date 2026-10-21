Трамп зірвав плани Нетаньягу атакувати Іран перед виборами – FT

Ізраїль підготував багатоденну кампанію бомбардувань із новими цілями, однак у Вашингтоні визначили термін, до якого відмовилися від ударів

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на початку жовтня доручив військовим підготувати нову масштабну операцію проти Ірану. Ізраїльська армія розробила план багатоденних бомбардувань, які мали розпочатися 10 жовтня, однак наступ відклали через позицію президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією джерел видання, Нетаньягу наполягав на відновленні широкомасштабних ударів по Ірану. Військове командування підготувало план нової операції, інтенсивність якої мала перевершити спільний наступ США та Ізраїлю, розпочатий у лютому.

Серед запланованих цілей були іранські ядерні об'єкти, об'єкти режиму та цивільна інфраструктура, зокрема електростанції. Ізраїльські військові розглядали можливість проведення багатоденної кампанії бомбардувань.

Однак операція, початок якої планували на 10 жовтня, так і не відбулася. Співрозмовники Financial Times пояснили це небажанням американського президента Дональда Трампа відновлювати війну напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Голосування у Сполучених Штатах заплановане на 3 листопада. У Білому домі повідомили виданню, що американські військові не атакуватимуть Іран до проведення цих виборів.

Водночас один зі співрозмовників FT допустив, що удари можуть відновитися протягом найближчих тижнів. За його словами, Вашингтон прагне змусити Тегеран погодитися на умови угоди стосовно Ормузької протоки та іранської ядерної програми.

На тлі обговорення можливої нової операції 19 жовтня Ізраїль відвідав міністр війни США Піт Гегсет. Під час поїздки він провів переговори з Беньяміном Нетаньягу.

За словами одного з джерел Financial Times, американському міністру представили оновлений перелік потенційних цілей на території Ірану. До нього увійшли також об'єкти цивільної інфраструктури, які раніше не атакували.

Тим часом Ізраїль готується до парламентських виборів, запланованих на 27 жовтня. На цьому тлі ізраїльська армія перебуває у стані підвищеної готовності.

Майже за тиждень до голосування військове командування скасувало відпустки для всіх військовослужбовців. Начальник Генерального штабу пояснив це рішення необхідністю забезпечити безпечне проведення виборів.

Financial Times зазначає, що нова масштабна атака на Іран може знову втягнути у війну Сполучені Штати та держави Перської затоки. Крім того, відновлення бойових дій загрожує підвищенням цін на енергоносії.

Попри відкладення військової операції, Дональд Трамп і Беньямін Нетаньягу продовжують публічно погрожувати Ірану відновленням атак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іран активізував підготовку до можливого відновлення масштабних ударів США та розглянув варіанти жорсткішої відповіді. За інформацією Reuters, іранські військові обговорили розширення переліку потенційних цілей, який може охоплювати не лише американські об'єкти на Близькому Сході.

За словами трьох високопоставлених іранських чиновників та співрозмовника, ознайомленого з внутрішніми обговореннями, керівництво Ірану переконане, що нова масштабна американська операція має отримати сильнішу відповідь, ніж попередні удари.