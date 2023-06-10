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Президент Казахстану відмовляється їхати до Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Президент Казахстану відмовляється їхати до Путіна
Наразі причини відмови поїздки Токаєва на форум не пояснюються
фото з відкритих джерел

Токаєв відмовився їхати на щорічний економічний форум у російському Санкт-Петербурзі

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився їхати на щорічний економічний форум у російському Санкт-Петербурзі, який відбудеться наступного тижня. Про це пише Reuters.

Наразі причини відмови Токаєва не пояснюються.

У заяві вказується, що на цьогорічному форумі в Росії Казахстан представлятимуть віцепрем’єр-міністр Роман Скляр і заступник міністра економіки Тимур Жаксиликов. При цьому до російського вторгнення в Україні на цей захід регулярно приїжджали світові лідери. Зараз же його уникають.

Зазначимо, минулого року Токаєв на економічному форумі, виступаючи разом з диктатором Росії Володимиром Путіним, наголосив, що Казахстан не визнає і не визнаватиме спроби РФ анексувати окуповані території на сході України чи інших колишніх радянських республік.

Нагадаємо, казахстанські банки відмовляються приймати платежі в рублях від підприємців із Росії, бо бояться санкцій США.

Джерело в російському банку з топ-50 розповіло, що Halyk Bank, Fortenank, RBK bank та Bereke bank останнім часом повернули десятки платежів у рублях.

До слова, протягом більш ніж трьох десятиліть після розпаду Радянського Союзу Росія та Казахстан проводили активну торгівлю між країнами. Але західні санкції проти Росії та імпортозаміщення, яким вона зайнялася, підривають перспективи Казахстану на російському ринку. Тому країна успішно диверсифікує постачання та економіку, переорієнтувавшись насамперед на Китай. Останньому достатньо наростити торговельний оборот із Казахстаном лише на $2 млрд, щоб обігнати Росію.

 

Теги: Касим-Жомарт Токаєв путін росія

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