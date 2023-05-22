У РФ знову палає: влада Бєлгородщини заявила про атаку на адмінбудівлю (відео)

У Бєлгородській області РФ спалахнув дах однієї з адміністративних будівель

Попередньо, постраждалих унаслідок інциденту немає

Пізно ввечері 21 травня у селі Головчине Бєлгородської області РФ спалахнула адміністративна будівля. Губернатор В'ячеслав Гладков у Telegram заявив, ніби квадрокоптер скинув на об’єкт вибухівку.

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«Надзвичайна подія у Грайворонському міському окрузі. Кілька хвилин тому (повідомлення опубліковане о 23:21 – «Главком») з квадрокоптера на будівлю адміністрації сільського поселення села Головчине було скинуто вибуховий пристрій. Загорівся дах», – написав губернатор.

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За його словами, попередньо, постраждалих унаслідок інциденту немає. На місці працюють аварійні служби.

Нагадаємо, у ніч на 21 травня на околиці міста Шебекіно Бєлгородської області РФ сталася пожежа на полігоні для твердих побутових відходів.

Крім того, у російському місті Бєлгород заявили, що ввечері 10 травня над містом нібито здетонували два безпілотники, після чого їх уламки впали на землю.

До слова, у ніч проти 9 травня у російському населеному пункті Шебекіно, що в Бєлгородській області, також було неспокійно.