У РФ знову палає: влада Бєлгородщини заявила про атаку на адмінбудівлю (відео)
Попередньо, постраждалих унаслідок інциденту немає
Пізно ввечері 21 травня у селі Головчине Бєлгородської області РФ спалахнула адміністративна будівля. Губернатор В'ячеслав Гладков у Telegram заявив, ніби квадрокоптер скинув на об’єкт вибухівку.
«Надзвичайна подія у Грайворонському міському окрузі. Кілька хвилин тому (повідомлення опубліковане о 23:21 – «Главком») з квадрокоптера на будівлю адміністрації сільського поселення села Головчине було скинуто вибуховий пристрій. Загорівся дах», – написав губернатор.
За його словами, попередньо, постраждалих унаслідок інциденту немає. На місці працюють аварійні служби.
Нагадаємо, у ніч на 21 травня на околиці міста Шебекіно Бєлгородської області РФ сталася пожежа на полігоні для твердих побутових відходів.
Крім того, у російському місті Бєлгород заявили, що ввечері 10 травня над містом нібито здетонували два безпілотники, після чого їх уламки впали на землю.
До слова, у ніч проти 9 травня у російському населеному пункті Шебекіно, що в Бєлгородській області, також було неспокійно.
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