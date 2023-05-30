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Ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують
Уламками дронів розбито десятки автівок
фото: Ян Доброносов/Facebook

Внаслідок падіння уламків дронів є руйнування в різних районах Києва

У ніч на 30 травня російські загарбники здійснили масовану атаку на Київ із застосуванням баражуючих боєприпасів Shahed. Це була вже 17-та повітряна атака від початку місяця.

Напад був масований, із різних напрямків і в кілька хвиль.

Попередньо, внаслідок падіння уламків дронів є руйнування в різних районах Києва.

Журналіст Ян Доброносов оприлюднив фото з одного з районів, відзняті вранці.

Фото наслідків шокують: десятки побитих автівок, будинок зі зруйнованими квартирами, люди, які залишилися без житла.

13 фото
На весь екран
фото: Ян Доброносов/Facebook

За попередніми даними, силами і засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників ворога

КМВА оприлюднила попередні наслідки нічної атаки:

  • Голосіївський: через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Евакуйовано понад 20 мешканців. Попередньо, одна людина загинула, три травмовано. Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошукові роботи щодо людей під можливими завалами;
  • Печерський: уламками пошкоджено автомобілі;
  • Дарницький: унаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Також пошкоджено припарковані автомобілі;
  • Дніпровський: палаючі уламки впали на зелену зону;
  • Подільський: уламки впали на нежитлову забудову;
  • Святошинський: уламки впали на територію одного з підприємств.

На всіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані щодо потерпілих та руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула.

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Теги: війна безпілотник вибух Київ росія тероризм окупанти

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