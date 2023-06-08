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Банки ще однієї країни масово відмовляються від російського рубля

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Банки ще однієї країни масово відмовляються від російського рубля
Російський бізнес почав переходити на казахстанські тенге
фото з відкритих джерел

Банки Казахстану мають дотримуватися санкційних обмежень, які були накладені на Росію за війну в Україні

Казахстанські банки відмовляються приймати платежі в рублях від підприємців із Росії, бо бояться санкцій США. Про це пишуть росЗМІ, з посиланням на учасників ринку. 

Джерело в російському банку з топ-50 розповіло, що Halyk Bank, Fortenank, RBK bank та Bereke bank останнім часом повернули десятки платежів у рублях. Проблеми із платежами у рублях підтвердила представник банку «Точка» Ганна Давидова.

 США прискіпливо стежать за  ринками та банківською системою у Казахстані та Вірменії. Особливо за тим, щоб російські рублі не конвертувалися в долари і не ходили світом, пояснюють експерти.  У результаті російський бізнес почав переходити на казахстанські тенге. У «Точці» кількість платежів у тенге у квітні зросла на 75% щодо березня. Проте казахстанські банки іноді відмовляють навіть у прийомі тенге, якщо платіж надходить від російської компанії. Якщо операція не проходить внутрішній контроль банку і підпадає під категорію ризикових, можливе заморожування або повернення транзакції.

Банки Казахстану мають дотримуватися санкційних обмежень, які були накладені на Росію за війну в Україні, оскільки США є великим інвестором в економіку республіки.

Водночас уряд Казахстану офіційно начебто не давав вказівок банкам країни обмежувати операції у рублях, заявив віце-прем'єр республіки Єрулан Жамаубаєв. «Загалом є таке поняття, як KYC (know your client) – «знай свого клієнта». Якщо банківський сектор фільтрує певні моменти, пов'язані з питаннями санкцій та іншими ризиками, це безпосередньо робота самих банків. З боку уряду жодних настанов не було»,– зазначив він.

В останні тижні банки Казахстану та Вірменії також почали блокувати оплату російських підприємців за сервери, мікросхеми, процесори, телекомобладнання та іншу електроніку,, говорять на джерела  знайомі із ситуацією. За словами одного з них, це пов'язано із запровадженням десятого пакету санкцій США, які загрожують банкам, які співпрацюють із Росією.

Російські постачальники намагаються обійти обмеження і намагаються ввозити електроніку під іншими товарними кодами або «постачати техніку цілком у збиранні». Також використовуються «інші способи проведення платежів», сказав джерело, але не уточнило, які саме.

Нагадаємо, протягом більш ніж трьох десятиліть після розпаду Радянського Союзу Росія та Казахстан проводили активну торгівлю між країнами. Але західні санкції проти Росії та імпортозаміщення, яким вона зайнялася, підривають перспективи Казахстану на російському ринку. Тому країна успішно диверсифікує постачання та економіку, переорієнтувавшись насамперед на Китай. Останньому достатньо наростити торговельний оборот із Казахстаном лише на $2 млрд, щоб обігнати Росію.

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Теги: росія санкції Китай бізнес Казахстан рублі

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