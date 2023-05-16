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Уряд надасть кредити найбільш постраждалим від російських обстрілів електростанціям – ЗМІ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Уряд надасть кредити найбільш постраждалим від російських обстрілів електростанціям – ЗМІ
Українська енергетична інфраструктура зазнала великих пошкоджень від російських ракетних атак
фото з відкритих джерел

За інформацією від джерела мова йде про кредитні ставки в 11-15% річних

Уряд запропонував усім енергетичним компаніям кредитування для відновлення пошкодженого обладнання. Декілька компаній-операторів ТЕС і ТЕЦ вже погодились на цю програму. Про це повідомило джерело ExPro в Кабінеті Міністрів України.

«Кредитування за програмою «5-7-9» було запропоновано усім компаніям, проте поки погодилось лише декілька», – повідомили для ExPro.

Як вказує джерело, надали свою згоду такі компанії як ДТЕК Енерго та багатостраждальна Харківська ТЕЦ-5.

За інформацією від джерела мова йде про кредитні ставки в 11-15% річних.

Декілька енергетичних компаній, які знаходяться у державній власності чекають на покриття збитків з державного або міського бюджетів. Як повідомлялося раніше, премʼєр-міністр Денис Шмигаль минулого тижня оголосив про розширення програми пільгового кредитування «5-7-9», відтепер нею зможуть скористатися й енергетики, для відновлення пошкодженого обладнання.

Теги: росія зброя обстріл

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