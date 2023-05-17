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ЗСУ завдали масованого удару по ворогу: названо втрати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ завдали масованого удару по ворогу: названо втрати
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили шість районів зосередження живої сили ворога
фото: Генштаб

Тривають важкі бої за Бахмут

Триває 448-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300. Крім того, завдав 32 авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і далі застосовує тактику терору.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Волинський та Поліський напрямки

Ситуація без особливих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хотіївка Чернігівської області; Нововасилівка, Комарівка, Волфине Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка і Зарубинка на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Цієї доби вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Завдав авіаційного удару поблизу Першотравневого. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Невського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Верхньокам'янського та Веселого. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок

Ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бахмут, Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Північне, Шуми Донецької області.

Авдіївський напрямок

Протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Новоселівка Перша та Первомайське, здійснив обстріли Авдіївки, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог завдав авіаційного удару по Красногорівці та здійснив обстріли населених пунктів Мар’їнка, Парасковіївка і Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки та обстріляв, зокрема, Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Новопіль Донецької області та Малій Токмачці на Запоріжжі. Разом з тим, здійснив обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Червоний маяк, Зміївка, Берислав, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Широка балка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких п’ять – по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Крім того, протягом цієї доби, наші захисники знищили два розвідувальних БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів, два склади пально-мастильних матеріалів, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два засоби протиповітряної оборони та ще дві важливі ворожих цілі.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти

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