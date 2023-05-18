Кіссінджер порадив США та Китаю, як уникнути третьої світової війни

Генрі Кіссінджер: «Америка і Китай повинні навчитися жити разом. У них є для цього менше 10 років»

Колишній держсекретар США та радник з національної безпеки Генрі Кіссінджер в інтерв’ю виданню The Economist назвав США та Китай головною загрозою для існування світу та людства, оскільки вони проводять політику конфлікту один проти одного.

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Кіссінджер висловив сподівання: якщо лідери США і Китаю зустрінуться замість того, щоб перераховувати всі свої претензії, американський президент скаже своєму китайському колезі: «Містере президенте, дві найбільші небезпеки для миру зараз – ми двоє. У тому сенсі, що ми здатні знищити людство». Китай і Америка, офіційно нічого не оголошуючи, будуть прагнути до стриманості.

На його думку, нинішня ситуація у відносинах між Вашингтоном і Пекіном є надзвичайно небезпечною і нагадує ситуацію перед Першою світовою війною, «де жодна зі сторін не має великого запасу політичних поступок і в якій будь-яке порушення рівноваги може призвести до катастрофічних наслідків».

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Він пояснив, що в результаті можливого військового конфлікту навколо Тайваню буде ліквідовано як острів, так і світову економіку, яка буде позбавлена ​​джерел постачання мікропроцесорів. «Обидві сторони переконали себе, що інша становить стратегічну небезпеку», – каже у інтерв’ю Кіссінджер. «Ми на шляху до протистояння великих держав», – додав він.

Політик порадив обом сторонам спробувати розрядити напруженість навколо Тайваню за допомогою більш обережної риторики та створення консультативних груп. «США зобов'язані перевірити, чи є нинішня влада Китаю більш радикальною, ніж попередня, і продовжувати утримувати баланс у світі», – рекомендує Кіссінджер.

За його словами, Білий дім повинен почати діалог з Пекіном, але такий підхід може зазнати невдачі, попередив американський дипломат. Тому, за його словами, США, принаймні, мають бути достатньо сильними у військовому плані, щоб подолати наслідки невдачі.

Як вважає Кісінджер, майбутнє людства залежить від того, чи зможуть США та Китай порозумітися. На його думку, швидкий розвиток штучного інтелекту залишає їм лише від п'яти до десяти років, щоб знайти спосіб для цього.

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«Америка і Китай повинні навчитися жити разом. У них є для цього менше 10 років», – зазначив політик.

Політик повністю схвалив готовність України вести переговори з Китаєм. «Зеленський показав себе видатним лідером, і це прояв мудрості з його боку, тому що вони могли подумати після обіцянки «безмежного партнерства» (між Росією і Китаєм), що Китай ніколи не піде на дипломатичну паралель з НАТО», – сказав колишній держсекретар США.

Він також повідомив, що до угоди Сі Цзіньпіна з Путіним на Олімпійських іграх у Пекіні, коли Сі заявив про свою незгоду з розширенням НАТО, китайські лідери не висловлювали своєї думки щодо еволюції в Європі.

За його словами, у Китаї мали інформацію про те, що Росія розпочне повномасштабний наступ на Україну. «Сі мав знати, що Путін вторгнеться в Україну», – зазначає Кіссінджер. Колишній держсекретар США також відзначив тривалу взаємну неприязнь між Росією та Китаєм. «Я ніколи не зустрічав російського лідера, який говорив би щось хороше про Китай. І я ніколи не зустрічав китайського лідера, який би сказав щось хороше про Росію, до них ставляться з презирством», – пояснив він.

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