Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Росія відповість за це». Голова Євроради відреагував на підрив ГЕС

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Росія відповість за це». Голова Євроради відреагував на підрив ГЕС
Президент Європейської Ради шокований підривом Каховської ГЕС
фото з відкритих джерел

Шарль Мішель наголосив, що підрив Каховської ГЕС є військовим злочином 

Президент Європейської Ради Шарль Мішель шокований підривом російськими окупантами Каховської гідроелектростанції в Херсонській області. Про це Шарль Мішель повідомив у Twitter. 

Голова Європейської Ради пообіцяв притягнути росіяни до відповідальності за цей злочин.

Реакція голови Європейської Ради Шарля Мішеля на підрив Каховської ГЕС
Реакція голови Європейської Ради Шарля Мішеля на підрив Каховської ГЕС
скріншот

«Шокований безпрецедентним обстрілом дамби Нової Каховки. Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як військовий злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності», – заявив Шарль Мішель.

За словами Мішеля, він порушить це питання на червневому саміті ЄС та запропонує збільшити допомогу затопленим районам.

Зазначимо, що Шарль Мішель став першим світовим лідером, який дав оцінку підриву Каховської ГЕС як воєнному злочину.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. 

Читайте також:

Теги: Каховська ГЕС війна злочин росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єдиний телемарафон все частіше отримує критику на свою адресу
«Тепла ванна» для українців. Кому це потрібно?
31 травня, 13:30
Ексміністр Табачник активно сприяє російським загарбникам
Ексміністр освіти Табачник співпрацює з ФСБ та соратником Кадирова – СБУ
12 травня, 12:12
Росіянин ризикував життям, щоб здатися в полон
«Вагнера» привели нас и бросили»: окупант вийшов на позиції ЗСУ, щоб здатися в полон
13 травня, 15:19
В Україні триває розпочався 15-й щорічний Київський безпековий форум
США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно – Нуланд
25 травня, 18:17
Найбільший виробник шин у Європі пішов з Росії
Найбільший виробник шин у Європі пішов з Росії
26 травня, 13:43
Опубліковано скориговані цифри щодо втрат російських загарбників
Генштаб оприлюднив оновлені дані щодо втрат окупантів
27 травня, 22:55
Ракети на Київщині, обстріл Марганецької громади: ситуація в регіонах
Ракети на Київщині, обстріл Марганецької громади: ситуація в регіонах
1 червня, 10:21
Маршевий двигун до ракети російської ЗРК «Панцирь-С1», яка пошкодила підʼїзд п'ятиповерхової житлової будівлі в Курську
РФ гатила по Києву ракетами і дронами, у Курській області сталася «бавовна»: головне за ніч
2 червня, 07:21
Загарбники повністю знищили Бахмут
Росіяни повністю захопили Бахмут? Резніков спростував заяви Москви
4 червня, 14:49

Політика

Репост замість засудження росіян. ООН нарешті відреагувала на підрив ГЕС
Репост замість засудження росіян. ООН нарешті відреагувала на підрив ГЕС
«Росія відповість за це». Голова Євроради відреагував на підрив ГЕС
«Росія відповість за це». Голова Євроради відреагував на підрив ГЕС
Україна та Росія судитимуться у Гаазькому суді: озвучено причину
Україна та Росія судитимуться у Гаазькому суді: озвучено причину
Окупанти підірвали Каховську ГЕС: ООН привітало з днем російської мови
Окупанти підірвали Каховську ГЕС: ООН привітало з днем російської мови
США та Китай «відверто» поговорили у Пекіні – Al Jazeera
США та Китай «відверто» поговорили у Пекіні – Al Jazeera
Зеленський виступить онлайн перед парламентом Швейцарії: деталі
Зеленський виступить онлайн перед парламентом Швейцарії: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
48K
Атака Банкової на Кличка: Піар на крові – це гидко
41K
Залужний із немовлям: офіцерка ЗСУ замилувала мережу зворушливим фото
32K
Кримські партизани дізналися, хто підірвав Каховську ГЕС
28K
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
18K
Російська митниця вже звітує про катастрофу. Що ж сталося?

Новини

Вибухи у Києві, підрив окупантами Каховської ГЕС: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Частину України очікують грози та дощі: прогноз погоди на 6 червня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад три години
Сьогодні, 04:12
На Київщині працює ППО (оновлено)
Сьогодні, 04:07
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського
Вчора, 22:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту