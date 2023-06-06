«Росія відповість за це». Голова Євроради відреагував на підрив ГЕС

Шарль Мішель наголосив, що підрив Каховської ГЕС є військовим злочином

Президент Європейської Ради Шарль Мішель шокований підривом російськими окупантами Каховської гідроелектростанції в Херсонській області. Про це Шарль Мішель повідомив у Twitter.

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Голова Європейської Ради пообіцяв притягнути росіяни до відповідальності за цей злочин.

Реакція голови Європейської Ради Шарля Мішеля на підрив Каховської ГЕС скріншот

«Шокований безпрецедентним обстрілом дамби Нової Каховки. Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як військовий злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності», – заявив Шарль Мішель.

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За словами Мішеля, він порушить це питання на червневому саміті ЄС та запропонує збільшити допомогу затопленим районам.

Зазначимо, що Шарль Мішель став першим світовим лідером, який дав оцінку підриву Каховської ГЕС як воєнному злочину.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.