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Петиція про збільшення зарплат військовим за рахунок нардепів набрала потрібні голоси

Володимир Миленко
Сьогодні, 13:45 glavcom.ua
Петиція про збільшення зарплат військовим за рахунок нардепів набрала потрібні голоси
Українці вимагають зрізати нардепам надбавки, переправивши їх на зарплати військовослужбовцям
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський має розглянути цю вимогу громадян України

Українці підтримали ідею підняти зарплати військовослужбовцям. Петиція була зареєстрована на сторінці електронних петицій офіційного сайту президента України 8 липня.

Автор петиції, Ігор Осипенко, запропонував збільшити заробітну плату для військовослужбовців Збройних сил України з 30 до 50 тис. грн, а також із 100 до 150 тис. грн, зробивши це за рахунок надбавок, які передбачені для народних депутатів.

Осипенко пропонує скасувати:

  • надбавку за інтенсивність праці у розмірі до 100 відсотків посадового окладу;
  • премію відповідно до їх особистого внеску до загальних результатів роботи;
  • матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічного відпустку у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Згідно із чинним законодавством, петицію тепер зобов'язаний розглянути (і дати відповідь) президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що народні депутати України на засіданні 19 липня підняли собі виплати та надбавки коштом міжнародної допомоги, яку отримає Україна від іноземних партнерів. 

Відповідна постанова дозволяє нардепам отримати надбавку в розмірі, встановленому для членів Кабміну. Право на підвищення зарплати отримали навіть ті депутати, які не перебувають у жодному парламентському комітеті. Вони отримуватимуть 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Додамо, що у липні Кабмін змінив виплати поліцейським під час воєнного стану.

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Теги: зарплата військові депутат Володимир Зеленський

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