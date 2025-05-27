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Росія ініціювала засідання ООН через «перешкоджання Європи у досягненні миру»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Росія ініціювала засідання ООН через «перешкоджання Європи у досягненні миру»
Полянський: Ми, своєю чергою, запросили засідання у зв'язку з погрозами міжнаціональному
колаж: glavcom.ua

Росія ініціює засідання ООН, звинувачуючи Європу в «перешкоджанні миру»

Російська Федерація запросила проведення засідання Ради Безпеки ООН, стверджуючи, що дії низки європейських держав перешкоджають мирному врегулюванню української кризи. Про це заявив перший заступник постійного представника РФ в ООН Дмитро Полянський, пише «Главком».

За словами Полянського, терпець «недругів в ООН», які, як він вважає, чекали результатів стамбульських переговорів та реакції на них Президента Трампа, нібито вичерпався.

«Європейські спонсори київського режиму запросили засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні на 22:00 за Москвою (21:00 за Києвом) 29 травня», – заявив Полянський.

У відповідь на це, Росія вирішила діяти «дзеркально».

«Ми, своєю чергою, запросили засідання у зв'язку з погрозами міжнаціональному миру і безпеці внаслідок дій низки європейських держав, які намагаються перешкодити зусиллям із мирного врегулювання української кризи», – заявив Полянський.

У Росії очікують, що його призначать на 30 травня 2025 року.

Нагадаємо, українська делегація в ООН засудила спроби Росії привласнити перемогу над нацизмом у Другій світовій війні та розкритикувала виступ російського «Хору Турецького» в Генасамблеї ООН. Про це заявила виконувачка обов’язків постійного представника України при ООН Христина Гайовишин.

Так, вона наголосила, що «Хор Турецького», не є звичайним музичним колективом, а «добре відомий як інструмент російської пропаганди на підтримку агресії проти України».

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Теги: росія ООН Радбез ООН

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