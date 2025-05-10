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Російський каратист, який незаконно відвідував Крим, здобув «золото» чемпіонату Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російський каратист, який незаконно відвідував Крим, здобув «золото» чемпіонату Європи
Європейська федерація карате була проінформована про незаконний візит Шарафутдінова до Криму, однак вона проігнорувала цей факт

У Криму Шарафутдінов проводив тренувальний збір перед минулорічним чемпіонатом Європи

Росіянин Ернест Шарафутдінов, який незаконно відвідував анексований Крим, посів перше місце на чемпіонаті Європи з карате. Про це повідомляє «Главком».

Шарафутдінов у фіналі вагової категорії до 75 кг переміг чорногорця Неманію Микулича.

Варто зазначити, що 24-річний Ернест Шарафутдінов і його тренер Микола Балабанов у минуло році незаконно відвідували анексований Росією український Крим. 

У Криму Шарафутдінов проводив тренувальний збір перед Чемпіонатом Європи, який у травні 2024 року проходив у Задарі (Хорватія).

На територію окупованого півострова каратист та його тренер потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України.

Європейська федерація карате була проінформована про незаконний візит Шарафутдінова до анексованого Криму, однак вона проігнорувала цей факт.

Також Шарафутдінов вподобав пост на підтримку російської агресії в Instagram.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували російського окупанта – футболіста Сергія Оленєва.

Сергій Оленєв грав у любительській Мініфутбольній лізі Омська. Він був гравцем команд «Енергія», «Coca-Cola», «Без спонсора» та «Омсільмаш».

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють інформацію про деталі та дату ліквідації окупанта

Прощання з Оленєвим відбудеться 7 травня.

ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Теги: карате чемпіонат Європи Крим росія

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