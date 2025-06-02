Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський анонсував візит нового президента Румунії в Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський анонсував візит нового президента Румунії в Україну
Нікушор Дан найближчим часом приїде в Україну
колаж: glavcom.ua

Глава держави провів зустріч з президентом Румунії

Новий президент Румунії Нікушор Дан незабаром здійснить візит в Україну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі, передає кореспондент «Главкома».

«У мене була перша зустріч з президентом Румунії (на саміті «Бухарестської дев’ятки» та нордичних країн у Вільнюсі, – «Главком»), з новим президентом Румунії. Румунія буде за політики нового президента підтримувати Україну, як найближчого члена і ЄС і НАТО. Ми домовились, що президент приїде до нас. Я думаю, його приїзд буде найближчим часом влітку», – заявив президент.

Нагадаємо, що 26 травня Нікушор Дан офіційно вступив на посаду президента Румунії. Він склав присягу та виголосив свою першу промову на посаді, окресливши основні напрямки та пріоритети на найближчі роки.

Як повідомлялося, мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії. Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Нікушор Дан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дан здобув перемогу на президенських виборах
Румунія обрала президента: ним став Нікушор Дан
19 травня, 00:27
Президент зазначив, що якщо Путін не приїде на переговори, це буде видаватиметься як його повна поразка
Зеленський повідомив, які питання хоче обговорити з Путіним
14 травня, 09:30
Президент зустрівся з Карін Келлер-Зуттер у Римі
Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії посилення тиску на РФ
17 травня, 21:49
Переможець виборів Нікушор Дан відразу взявся за політику Румунії
Стало відомо, з чого почне роботу новий президент Румунії
19 травня, 15:33
Зеленський передав понтифіку ікону Діви Марії
Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок
18 травня, 19:49
Зеленський заявив, що Україна не виведе війська з частини власної території
Зеленський заявив, що Україна не виведе війська з частини власної території
19 травня, 22:01
У Стамбулі 16 травня відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини
Президент розказав, що пообіцяла Росія у Стамбулі і досі не виконала
28 травня, 10:26
Зеленський зауважив, що росіяни фокусуються на виробництві великої кількості дронів
«1000 шахедів на добу»? Зеленський пояснив, до чого готуватися українцям
28 травня, 10:00
Зеленський і Мерц зустрілися у Берліні
У Берліні відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського з Мерцом (відео)
28 травня, 13:23

Політика

Зеленський оцінив пропозицію росіян припиненити вогонь на два-три дні: Ідіоти
Зеленський оцінив пропозицію росіян припиненити вогонь на два-три дні: Ідіоти
Зеленський про спецоперацію «Павутина»: Міф про безпеку РФ зруйновано
Зеленський про спецоперацію «Павутина»: Міф про безпеку РФ зруйновано
Зеленський анонсував візит нового президента Румунії в Україну
Зеленський анонсував візит нового президента Румунії в Україну
Україна та РФ домовилися про новий обмін полоненими: деталі від Умєрова
Україна та РФ домовилися про новий обмін полоненими: деталі від Умєрова
Скільки дронів Україна може виробляти щорічно: Міноборони здивувало заявою
Скільки дронів Україна може виробляти щорічно: Міноборони здивувало заявою
Нардепка Анна Колісник склала мандат
Нардепка Анна Колісник склала мандат

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
91K
Тшасковський заявив про перемогу на виборах президента Польщі, Навроцький не визнає поразки
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
53K
Маск відреагував на успішну операцію СБУ зі знищення стратегічних літаків РФ
46K
Президентські вибори у Польщі закінчилися. Виборчі дільниці закриті
41K
Лавров поскаржився Рубіо на спецоперацію СБУ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua