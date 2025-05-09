Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україні передано €1 млрд заморожених активів РФ. Підписано історичну угоду

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Україні передано €1 млрд заморожених активів РФ. Підписано історичну угоду
9 травня у Львові перебуває  35 делегацій з країн Європейського Союзу та інших держав
фото: city-adm.lviv.ua

Документ підписали посадовці країн ЄС. Кошти інвестують в українську оборонну промисловість

У пʼятницю, 9 травня, у дворику львівської Ратуші було підписано «історичну угоду» про виплату другого траншу прибутків від заморожених російських активів. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Львівської міської ради.

Документ підписали міністри закордонних справ Данії, Франції та Італії та Кая Каллас, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Кошти інвестують в українську оборонну промисловість.

Україні передано €1 млрд заморожених активів РФ. Підписано історичну угоду фото 1
фото: city-adm.lviv.ua

«За ці кошти країни-підписанти договору закуплять українську зброю для потреб України. Таким чином ми не лише отримаємо збройну підтримку, але й активізуємо власну оборонну індустрію, виведемо можливості українських зброярів на новий рівень. Хочу наголосити, що Україна послідовно наполягає на повній конфіскації російських знерухомлених активів, які знерухомлені як у Європі так і по цілому світу», – повідомив Денис Шмигаль.

Україні передано €1 млрд заморожених активів РФ. Підписано історичну угоду фото 2
фото: city-adm.lviv.ua

«Після того, як ти відвідав реабілітаційний центр та кладовище, ти не можеш зрозуміти, як можна сьогодні стояти в Москві поруч з людиною, яка відправляє солдатів вбивати інших солдатів. Зараз ми разом з міністрами закордонних справ Європи тут з дуже важливими завданнями. Сьогодні ми запропонували 17-ий пакет санкцій і зробили доступним €1 млрд для України, щоб вона могла себе краще захищати», – заявила Кая Каллас.

Так, сьогодні у Львові перебуває  35 делегацій з країн Європейського Союзу та інших держав.

Нагадаємо, Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд) у межах ініціативи G7 ERA. Отримані кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, підуть на пріоритетні потреби державного бюджету.

Як відомо, Міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на $20 млрд, який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії. Тим часом Росія назвала це «крадіжкою».

Раніше лідери держав ЄС погодили виділити Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому активи Росії залишаться заблокованими до закінчення війни, яку вона веде.

Тим часом Російська Федерація може погодитися на використання $300 млрд заморожених активів для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина коштів пішла на відновлення окупованих Росією територій.

Теги: гроші Денис Шмигаль росія Кая Каллас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Меморіал Аризони Перл Гарбор
День перемоги у США. Який слід залишили українці
Вчора, 18:08
Трамп хоче отримати тріумф «миротворця»
Трамп вийшов із переговорів. Що це означає
2 травня, 12:00
Рада церков закликала всіх людей доброї волі до молитов про перемогу правди та справедливий мир для України
Для «святої Русі» немає нічого святого: Рада церков засудила російські атаки на Україну
13 квiтня, 20:57
Момент вибуху поблизу базування 112-тої гвардійської ракетної бригади РФ
Вибухи в Шуї: під ударом опинилась бригада, причетна до атаки на Суми
17 квiтня, 06:54
Трамп озвучив, на що Росія готова піти для наближення миру
Трамп озвучив, на що Росія готова піти для наближення миру
24 квiтня, 21:50
Прізвище оператора не називають, зазначено лише його ім'я – Дмитро
Повітряні сили показали програміста, який збив перший у світі «Кинджал»
4 травня, 20:24
Існують дві ймовірні версії викрадення 40 бортів Ту-95МС у Казахстану
Стало відомо, як Росія змогла вкрасти у Казахстану 40 бортів Ту-95МС
6 травня, 02:59
Глава Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Москви, аби взяти участь у святкуванні 9 травня
Путінський парад в обличчях: хто завітав до диктатора
Сьогодні, 11:18
Резолюція закликає світову спільноту посилити координацію, зокрема через Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України
Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких депортувала РФ
Вчора, 22:06

Економіка

Україні передано €1 млрд заморожених активів РФ. Підписано історичну угоду
Україні передано €1 млрд заморожених активів РФ. Підписано історичну угоду
Втрата робочих місць і падіння ВВП: директорка Асоціації добувників оцінила наслідки підвищення залізничних тарифів
Втрата робочих місць і падіння ВВП: директорка Асоціації добувників оцінила наслідки підвищення залізничних тарифів
З початку року ДТЕК ввів в роботу пʼять вугільних лав для забезпечення ТЕС паливом
З початку року ДТЕК ввів в роботу пʼять вугільних лав для забезпечення ТЕС паливом
В Україні спостерігається стратегічний дефіцит брухту, а його експорт стрімко зростає
В Україні спостерігається стратегічний дефіцит брухту, а його експорт стрімко зростає
ЗМІ назвали державну компанію, посадовці якої вперто не декларують свої статки
ЗМІ назвали державну компанію, посадовці якої вперто не декларують свої статки
Міжнародні резерви України сягнули рекордної суми
Міжнародні резерви України сягнули рекордної суми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 травня: ситуація на фронті
137K
У Путіна лишилося останнє вікно можливостей, яке зачиниться вже сьогодні
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 травня 2025
54K
«Братцы, с Днем победы». Депутат зі «Слуги народу» привітав українців з російським святом
33K
Путінський парад в обличчях: хто завітав до диктатора
30K
Сі Цзіньпін закликав Путіна до «справедливої» мирної угоди

Новини

Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Вчора, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua