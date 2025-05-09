Україні передано €1 млрд заморожених активів РФ. Підписано історичну угоду

9 травня у Львові перебуває 35 делегацій з країн Європейського Союзу та інших держав

Документ підписали посадовці країн ЄС. Кошти інвестують в українську оборонну промисловість

У пʼятницю, 9 травня, у дворику львівської Ратуші було підписано «історичну угоду» про виплату другого траншу прибутків від заморожених російських активів. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Львівської міської ради.

Документ підписали міністри закордонних справ Данії, Франції та Італії та Кая Каллас, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Кошти інвестують в українську оборонну промисловість.

«За ці кошти країни-підписанти договору закуплять українську зброю для потреб України. Таким чином ми не лише отримаємо збройну підтримку, але й активізуємо власну оборонну індустрію, виведемо можливості українських зброярів на новий рівень. Хочу наголосити, що Україна послідовно наполягає на повній конфіскації російських знерухомлених активів, які знерухомлені як у Європі так і по цілому світу», – повідомив Денис Шмигаль.

«Після того, як ти відвідав реабілітаційний центр та кладовище, ти не можеш зрозуміти, як можна сьогодні стояти в Москві поруч з людиною, яка відправляє солдатів вбивати інших солдатів. Зараз ми разом з міністрами закордонних справ Європи тут з дуже важливими завданнями. Сьогодні ми запропонували 17-ий пакет санкцій і зробили доступним €1 млрд для України, щоб вона могла себе краще захищати», – заявила Кая Каллас.

Так, сьогодні у Львові перебуває 35 делегацій з країн Європейського Союзу та інших держав.

Нагадаємо, Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд) у межах ініціативи G7 ERA. Отримані кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, підуть на пріоритетні потреби державного бюджету.

Як відомо, Міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на $20 млрд, який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії. Тим часом Росія назвала це «крадіжкою».

Раніше лідери держав ЄС погодили виділити Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому активи Росії залишаться заблокованими до закінчення війни, яку вона веде.

Тим часом Російська Федерація може погодитися на використання $300 млрд заморожених активів для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина коштів пішла на відновлення окупованих Росією територій.