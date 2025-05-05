Проросійські хакери атакували урядові сайти Румунії в день виборів

У день виборів у листопаді 2024 року та після них було скоєно понад 85 тис. кібератак на румунську ІТ-систему

Кібератака уразила сайти конституційного суду Румунії, головного урядового порталу та МЗС країни

Група хакерів NoName057(16) взяла на себе відповідальність за кібератаку на офіційні вебсайти румунських державних установ у день першого туру президентських виборів 4 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Хакери заявили, що їм вдалося «надіслати DDoS-сюрпризи» на вебсайт міністерства внутрішніх справ, а також на вебсайт міністерства юстиції Румунії.

Атака уразила сайти конституційного суду Румунії, головного урядового порталу та МЗС країни. Також хакери атакували сайти чотирьох кандидатів у президенти, зокрема Кріна Антонеску та мера Бухареста Нікушора Дана. Ресурси були недоступними для користувачів.

Національне управління кібербезпеки Румунії заявило, що уражені вебсайти запрацювали 4 травня о 14:00 за місцевим часом.

NoName057(16) – проросійське хакерське угруповання, відоме серією кібератак, спрямованих на урядові вебсайти, медіа та приватні компанії в Україні, Сполучених Штатах та кількох європейських країнах. Група діє як вільна мережа цифрових активістів, метою яких є привернення уваги та поширення прокремлівського порядку денного на західному просторі.

Нагадаємо, у Румунії 4 травня відбулось голосування на повторних президентських виборах. За посаду президента змагалися 11 кандидатів. Четверо з них є незалежними, сімох підтримують партії або коаліції.

Як відомо, лідер ультраправої румунської партії «Альянс за єдність румунів» Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан вийшли до другого туру, який відбудеться 18 травня. Понад 19 млн румунів, з яких один мільйон проживає за кордоном, мали право голосу.

Як відомо, 6 грудня 2024 року Конституційний суд скасував перший тур президентських виборів у Румунії. Згідно зі повідомленням румунської розвідки, іноземні діячі маніпулювали платформами соціальних мереж, особливо TikTok, щоб просувати ультраправого, проросійського кандидата Каліна Джорджеску. За даними розвідки, ця кампанія, ймовірно, була організована Росією, яка заперечує втручання.

Водночас Джордже Сіміон, якого вважають фаворитом президентських виборів, заявив, що в разі перемоги надасть керівну посаду забороненому кандидатові Каліну Джорджеску.