Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нікушор Дан склав присягу президента Румунії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Нікушор Дан склав присягу президента Румунії
Дан виголосив промову в румунському парламенті
скріншот з відео

Політик пообіцяв присвятити всі свої сили та вміння духовному та матеріальному процвітанню румунського народу

Нікушор Дан офіційно вступив на посаду президента Румуніх. Він склав присягу та виголосив свою першу промову на посаді, окресливши основні напрямки та пріоритети на найближчі роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HotNews.ro.

Політик присягнув, поклавши руку на Біблію та Конституцію. «Присягаюся присвятити всі свої сили і вміння духовному і матеріальному процвітанню румунського народу, поважати Конституцію і закони країни, захищати демократію, основні права і свободи громадян, суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність Румунії. Нехай допоможе мені Бог!» – пообіцяв Дан.

«Суспільство показало, що воно живе і сильне. Румунська держава потребує фундаментальних змін в рамках верховенства права. Я запрошую вас продовжувати брати участь з усією соціальною силою, яку ви продемонстрували, щоб чинити позитивний тиск на інститути румунської держави з метою реформування. Запевняю вас, що я буду президентом, відкритим до голосу суспільства і партнером суспільства», – сказав він.

Новий президент представив назвав своїми пріоритетами сферу освіти, охорони здоров'я, правосуддя, економіки, навколишнього середовища та зовнішньої політики.

«Це пріоритети на найближчі роки. Румунія має в Румунії, в діаспорі, в Республіці Молдова та на територіях навколо Румунії працьовитих, чесних, здорових людей, має ремісників, професіоналів та ділових людей, які добре себе зарекомендували. Ми повинні разом сконцентрувати всі ці сили для спільного блага і для тієї Румунії, про яку ми всі мріємо, і разом з цими ресурсами ми не можемо не досягти успіху», – додав Дан.

Нагадаємо, мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії. Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.

Тоді Джордже Сіміон визнав свою поразку на президентських виборах. Він заявив, що разом з прихильниками продовжить роботу за «свободу та великі цінності». «Ми, можливо, програли битву, але війну ми точно не програємо», – написав політик.

Тим часом Дан заявив, що перемога належить кожному з виборців, хто віддав свій голос на виборах на за нього. «Кожен румун, який пішов голосувати, висловив свою думку і таким чином боровся ща те, у що вірить, за країну, яку хоче і в якій хоче жити», – зазначи він.

Однак через певний час лідер націоналістичного «Альянсу за Союз румунів» Джордже Сіміон змінив позицію і закликав Конституційний суд країни скасувати результати голосування. За його словами, причина скасування результатів – буцімто зовнішнє втручання з боку державних та недержавних персон. А співзасновник месенджера Telegram Павло Дуров навіть заявив, що готовий свідчити про втручання у президентські вибори в Румунії.

Проте Конституційний суд Румунії все ж відмовився анулювати результати виборів президента, як цього вимагав лідер ультраправої партії AUR. Джордже Сіміон зреагував на рішення і заявив, що суд нібито «продовжив державний переворот». Він збирається «продовжувати боротьбу».

До слова, під час виборчої кампанії кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон потрапив у курйозний випадок, переплутавши державні прапори.

Читайте також:

Теги: вибори Румунія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карні позиціонував себе як антитрампіст, зосередившись у своїй передвиборчій кампанії на відносинах зі Сполученими Штатами
Ліберальна партія перемогла на парламентських виборах у Канаді
29 квiтня, 09:58
Раніше президент США заявляв, що не виключає можливості балотуватися на третій термін
Трамп розкрив плани щодо третього президентського терміну
4 травня, 18:35
Раніше Мерц відмовився від другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини
У Німеччині сьогодні відбудеться друга спроба обрати канцлера – медіа
6 травня, 17:04
До другого туру вийшли Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький
Президентські вибори в Польщі. ЦВК оприлюднила результати голосування
19 травня, 11:04
В Україні було відкрито три виборчі дільниці
Вибори президента Румунії. Як проголосували дільниці на території України
19 травня, 10:04
Головні новини ночі проти 19 травня
Вибори у Румунії, деталі про хворобу Байдена: головне за ніч
19 травня, 05:45
Агітаційні плакати на в'їзді у Київ
Мери Києва і Броварів об'єдналися? На вʼїзді до Києва зʼявилися агітаційні плакати
14 травня, 17:00
Нікушор Дан не хоче відправляти військових до України
Відправка військових до України: позиція нового президента Румунії
21 травня, 13:10
Жест Навроцького, який викликав запитання у глядачів
Кандидат у президенти Польщі втрапив у скандал через незвичайний жест на дебатах
24 травня, 16:57

Політика

Нікушор Дан склав присягу президента Румунії
Нікушор Дан склав присягу президента Румунії
Китай посилив армію для нападу на Тайвань у «найкоротші терміни» – FT
Китай посилив армію для нападу на Тайвань у «найкоротші терміни» – FT
Ексканцлер Шредер більше не зможе отримувати гроші від Путіна
Ексканцлер Шредер більше не зможе отримувати гроші від Путіна
У США заарештовано американця, який погрожував вбити Трампа
У США заарештовано американця, який погрожував вбити Трампа
Ядерна угода близько? Трамп повідомив про успіх у переговорах з Іраном
Ядерна угода близько? Трамп повідомив про успіх у переговорах з Іраном
Трамп заявив, що слова Зеленського створюють Україні проблеми
Трамп заявив, що слова Зеленського створюють Україні проблеми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 травня: ситуація на фронті
99K
Росія у рамках обміну передала Україні дезертира, який добровільно здався бойовикам
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 травня 2025
77K
Окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову
74K
Жодного азовця! Редіс пояснив, що не так із гучним обміном «1000 на 1000»
35K
Кремль має дві цілі. Аналітики ISW пояснили, чому РФ посилила удари по Україні

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua