Нікушор Дан склав присягу президента Румунії

Політик пообіцяв присвятити всі свої сили та вміння духовному та матеріальному процвітанню румунського народу

Нікушор Дан офіційно вступив на посаду президента Румуніх. Він склав присягу та виголосив свою першу промову на посаді, окресливши основні напрямки та пріоритети на найближчі роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HotNews.ro.

Політик присягнув, поклавши руку на Біблію та Конституцію. «Присягаюся присвятити всі свої сили і вміння духовному і матеріальному процвітанню румунського народу, поважати Конституцію і закони країни, захищати демократію, основні права і свободи громадян, суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність Румунії. Нехай допоможе мені Бог!» – пообіцяв Дан.

«Суспільство показало, що воно живе і сильне. Румунська держава потребує фундаментальних змін в рамках верховенства права. Я запрошую вас продовжувати брати участь з усією соціальною силою, яку ви продемонстрували, щоб чинити позитивний тиск на інститути румунської держави з метою реформування. Запевняю вас, що я буду президентом, відкритим до голосу суспільства і партнером суспільства», – сказав він.

Новий президент представив назвав своїми пріоритетами сферу освіти, охорони здоров'я, правосуддя, економіки, навколишнього середовища та зовнішньої політики.

«Це пріоритети на найближчі роки. Румунія має в Румунії, в діаспорі, в Республіці Молдова та на територіях навколо Румунії працьовитих, чесних, здорових людей, має ремісників, професіоналів та ділових людей, які добре себе зарекомендували. Ми повинні разом сконцентрувати всі ці сили для спільного блага і для тієї Румунії, про яку ми всі мріємо, і разом з цими ресурсами ми не можемо не досягти успіху», – додав Дан.

Нагадаємо, мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії. Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.

Тоді Джордже Сіміон визнав свою поразку на президентських виборах. Він заявив, що разом з прихильниками продовжить роботу за «свободу та великі цінності». «Ми, можливо, програли битву, але війну ми точно не програємо», – написав політик.

Тим часом Дан заявив, що перемога належить кожному з виборців, хто віддав свій голос на виборах на за нього. «Кожен румун, який пішов голосувати, висловив свою думку і таким чином боровся ща те, у що вірить, за країну, яку хоче і в якій хоче жити», – зазначи він.

Однак через певний час лідер націоналістичного «Альянсу за Союз румунів» Джордже Сіміон змінив позицію і закликав Конституційний суд країни скасувати результати голосування. За його словами, причина скасування результатів – буцімто зовнішнє втручання з боку державних та недержавних персон. А співзасновник месенджера Telegram Павло Дуров навіть заявив, що готовий свідчити про втручання у президентські вибори в Румунії.

Проте Конституційний суд Румунії все ж відмовився анулювати результати виборів президента, як цього вимагав лідер ультраправої партії AUR. Джордже Сіміон зреагував на рішення і заявив, що суд нібито «продовжив державний переворот». Він збирається «продовжувати боротьбу».

До слова, під час виборчої кампанії кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон потрапив у курйозний випадок, переплутавши державні прапори.