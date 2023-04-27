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Президент Туреччини скасував передвиборчі зустрічі через стан здоров'я – ЗМІ

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Президент Туреччини скасував передвиборчі зустрічі через стан здоров'я – ЗМІ
Пізно ввечері у вівторок, 25 квітня, Ердоган перервав інтерв'ю у прямому ефірі через стан здоров'я
фото з відкритих джерел

Деякі ЗМІ повідомляли, що у Ердогана стався інфаркт

Президент Туреччини Таїп Ердоган скасував заплановані на середу та четвер передвиборчі мітинги за станом здоров'я за кілька тижнів до президентських та парламентських виборів 14 травня, повідомляє Reuters.

«Сьогодні я відпочиватиму вдома за порадою моїх лікарів», – йдеться на сторінці Ердогана у Twitter.

Пізніше заступник голови «Партії справедливості та розвитку» (ПСР) Еркан Кандемір сказав, що Ердоган візьме участь у церемонії на атомній електростанції Аккую у південній провінції Мерсін по відеозв'язку у четвер.

«Також у майбутньому плануємо провести наше ралі в Мерсіні», – написав він у Twitter.

Пізно ввечері у вівторок, 25 квітня, Ердоган перервав інтерв'ю у прямому ефірі, під час якого він сказав, що почувається погано через розлад шлунка. За неофіційними даними, його госпіталізували.

Деякі ЗМІ повідомляли, що у Ердогана стався інфаркт, проте Центр боротьби з дезінформацією адміністрації президента Туреччини у середу ввечері, 26 квітня, спростував цю інформацію.

«Раніше про те, що у глави держави, якому стало погано під час інтерв'ю, що йшло в прямому ефірі, стався серцевий напад, повідомило видання Avazturk без вказівки джерел інформації.

Спочатку було заявлено, що Ердоган відчув себе погано через норовірус або шлунковий грип. Тепер віце-президент країни Фуат Октай розповів, що глава держави мав «легку застуду», стан його здоров'я «хороший», передає A Haber .

27 квітня Ердоган мав взяти участь у церемонії відкриття АЕС «Аккую», проте влада повідомила, що він не буде там особисто, але вийде на зв'язок в онлайн-форматі. Мітинг за участю президента, запланований у Мерсіні, де знаходиться станція, скасовано», – йдеться у повідомленні.

Майбутні вибори є значним стресом для Ердогана, у якого після 20 років при владі з'явився ризик програти на тлі зниження підтримки у суспільстві, зокрема через кризу вартості житла.

Нагадаємо, вчора турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган виступив із трьома передвиборчими промовами. Потім він мав дати інтерв'ю у прямому ефірі, але довелось його перевати, оскільки в президенту стало погано. 

Теги: Реджеп Таїп Ердоган ЗМІ вибори

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