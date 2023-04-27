Президент Туреччини скасував передвиборчі зустрічі через стан здоров'я – ЗМІ

Пізно ввечері у вівторок, 25 квітня, Ердоган перервав інтерв'ю у прямому ефірі через стан здоров'я

Деякі ЗМІ повідомляли, що у Ердогана стався інфаркт

Президент Туреччини Таїп Ердоган скасував заплановані на середу та четвер передвиборчі мітинги за станом здоров'я за кілька тижнів до президентських та парламентських виборів 14 травня, повідомляє Reuters.

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«Сьогодні я відпочиватиму вдома за порадою моїх лікарів», – йдеться на сторінці Ердогана у Twitter.

Пізніше заступник голови «Партії справедливості та розвитку» (ПСР) Еркан Кандемір сказав, що Ердоган візьме участь у церемонії на атомній електростанції Аккую у південній провінції Мерсін по відеозв'язку у четвер.

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«Також у майбутньому плануємо провести наше ралі в Мерсіні», – написав він у Twitter.

Пізно ввечері у вівторок, 25 квітня, Ердоган перервав інтерв'ю у прямому ефірі, під час якого він сказав, що почувається погано через розлад шлунка. За неофіційними даними, його госпіталізували.

Деякі ЗМІ повідомляли, що у Ердогана стався інфаркт, проте Центр боротьби з дезінформацією адміністрації президента Туреччини у середу ввечері, 26 квітня, спростував цю інформацію.

«Раніше про те, що у глави держави, якому стало погано під час інтерв'ю, що йшло в прямому ефірі, стався серцевий напад, повідомило видання Avazturk без вказівки джерел інформації.

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Спочатку було заявлено, що Ердоган відчув себе погано через норовірус або шлунковий грип. Тепер віце-президент країни Фуат Октай розповів, що глава держави мав «легку застуду», стан його здоров'я «хороший», передає A Haber .

27 квітня Ердоган мав взяти участь у церемонії відкриття АЕС «Аккую», проте влада повідомила, що він не буде там особисто, але вийде на зв'язок в онлайн-форматі. Мітинг за участю президента, запланований у Мерсіні, де знаходиться станція, скасовано», – йдеться у повідомленні.

Майбутні вибори є значним стресом для Ердогана, у якого після 20 років при владі з'явився ризик програти на тлі зниження підтримки у суспільстві, зокрема через кризу вартості житла.

Нагадаємо, вчора турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган виступив із трьома передвиборчими промовами. Потім він мав дати інтерв'ю у прямому ефірі, але довелось його перевати, оскільки в президенту стало погано.