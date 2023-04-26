Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердогану стало зле під час прямого ефіру (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ердогану стало зле під час прямого ефіру (відео)
Ердоган з’явився в ефірі на 90 хв пізніше, ніж планувалося
фото з відкритих джерел

Президент Туреччини визнав, що захворів на шлунковий грип

Вчора турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган виступив із трьома передвиборчими промовами. Потім він мав дати інтерв'ю у прямому ефірі, але довелось його перевати, оскільки в президенту стало погано. Про це повідомляє News18.

«69-річний турецький лідер у вівторок виступив із трьома передвиборчими промовами перед парламентськими та президентськими виборами 14 травня. Він мав потім виступити в прямому ефірі для спільного інтерв’ю Ulke TV і Kanal 7», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Ердоган з’явився в ефірі на 90 хв пізніше, ніж планувалося, а потім програма була перервана посеред запитання через 10 хв після початку шоу.

Камера зафіксувала, як репортер, який ставив питання, встав зі стільця і трансляція перервалася.

«Вчора і сьогодні була важка робота. Тому я захворів на шлунковий грип. Якоїсь миті я подумав, чи не буде це неправильно сприйнято, якщо ми скасуємо програму. Але ми пообіцяли. Я перепрошую у вас і наших глядачів», –сказав Ердоган.

Потім він відповів ще кілька запитань, після чого завершив передачу.

До слова, раніше на російському телебаченні стало зле історику-сходознавецю Андрію Карнєєву – не витимав брехні Соловйова.

Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туреччина планує знизити свою залежність від імпорту газу
Передвиборчий сюрприз: Ердоган вигадав, як позбавитись від імпорту російського газу
10 квiтня, 16:38
Президент Туреччини сподівається на встановлення «справедливого миру» щодо війни Росії проти України
Реформування Радбезу ООН є терміновою необхідністю – Ердоган
5 квiтня, 04:25
Ердоган кличе Путіна у гості на ядерний об'єкт
Ердоган кличе Путіна у гості на ядерний об'єкт
30 березня, 00:53

Політика

Ердогану стало зле під час прямого ефіру (відео)
Ердогану стало зле під час прямого ефіру (відео)
Кваснєвський і Порошенко застерігають від заморожування війни в Україні
Кваснєвський і Порошенко застерігають від заморожування війни в Україні
Депутат Держдуми ініціював введення сталінських репресій проти росіян
Депутат Держдуми ініціював введення сталінських репресій проти росіян
Лавров гостро висловився про президента Чехії. Прага відповіла
Лавров гостро висловився про президента Чехії. Прага відповіла
Аналітики ISW пояснили, чому Путін уникає впровадження сталінських репресій
Аналітики ISW пояснили, чому Путін уникає впровадження сталінських репресій
«Росія опинилася в лапах якихось муд*л»: у мережу потрапила розмова бізнесменів РФ
«Росія опинилася в лапах якихось муд*л»: у мережу потрапила розмова бізнесменів РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
У Лаврі комісія виявила специфічну знахідку
18K
Окупанти підчепили небезпечну хворобу, коли рили окопи на Запоріжжі
7278
Ховали консерви на 20 млн грн: БЕБ викрило нелегальний склад гуманітарки
6650
ЗСУ проводять рейди на лівому березі Дніпра на Херсонщині – ЗМІ
6415
Куди варто переїхати, щоб стати щасливим: названо найкраще місто Європи
5854
День доньки – російське свято? Уся правда про 25 квітня

Новини

Окупанти спорудили мережу траншей вздовж лівого берега Дніпра (відео)
Сьогодні, 07:51
День пам'яті про Чорнобильську катастрофу: що важливо пам'ятати про трагедію
Сьогодні, 07:19
Окупанти обороняються на півдні і ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Додому повернули депортованих дітей – їм довелося пройти через допити у РФ і Білорусі
Сьогодні, 06:30
Ворог атакував дронами-камікадзе Запоріжжя
Сьогодні, 01:51
Під Бахмутом зник ексфутболіст «Шахтаря»: рідні звернулися за допомогою (фото)
Сьогодні, 01:36

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту