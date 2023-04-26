Ердоган з’явився в ефірі на 90 хв пізніше, ніж планувалося

Президент Туреччини визнав, що захворів на шлунковий грип

Вчора турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган виступив із трьома передвиборчими промовами. Потім він мав дати інтерв'ю у прямому ефірі, але довелось його перевати, оскільки в президенту стало погано. Про це повідомляє News18.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«69-річний турецький лідер у вівторок виступив із трьома передвиборчими промовами перед парламентськими та президентськими виборами 14 травня. Він мав потім виступити в прямому ефірі для спільного інтерв’ю Ulke TV і Kanal 7», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Ердоган з’явився в ефірі на 90 хв пізніше, ніж планувалося, а потім програма була перервана посеред запитання через 10 хв після початку шоу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Камера зафіксувала, як репортер, який ставив питання, встав зі стільця і трансляція перервалася.

«Вчора і сьогодні була важка робота. Тому я захворів на шлунковий грип. Якоїсь миті я подумав, чи не буде це неправильно сприйнято, якщо ми скасуємо програму. Але ми пообіцяли. Я перепрошую у вас і наших глядачів», –сказав Ердоган.

Потім він відповів ще кілька запитань, після чого завершив передачу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, раніше на російському телебаченні стало зле історику-сходознавецю Андрію Карнєєву – не витимав брехні Соловйова.