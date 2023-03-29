ЄС проґавив російський вплив на Балканах – президент Чорногорії

За словами президента Чорногорії, нинішні президентські вибори є вибором між проєвропейською політикою і "брутальним популізмом" нинішнього коаліційного уряду, в якому домінують партії, що виступають за тісніші зв'язки із Сербією та Росією

Президент Чорногорії Міло Джуканович, який зараз намагається переобратися на другий термін, заявив, що ЄС дозволив Росії поширити свій вплив на Балкани. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Associated Press.

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За його словами, Росія скористалася можливістю, Західні Балкани стали «платформою» для поширення антиєвропейських настроїв.

«Росія просто увійшла у відкритий простір, залишений Європейським Союзом. Європейський Союз протягом останніх 10 років не знав, що робити із Західними Балканами, а Росія знала. Вона розбудувала свою мережу на Балканах», – заявив Джуканович.

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За словами політика, нинішні президентські вибори є вибором між проєвропейською політикою, яку представляє він, і «брутальним популізмом» нинішнього коаліційного уряду, в якому домінують партії, що виступають за тісніші зв'язки із Сербією та Росією.

Конкурентом Джукановича на посаду президента є представник новоствореної партії «Європа зараз» Яков Мілатович. Аналітики вважають, що саме він є фаворитом у боротьбі за президентське крісло.

Раніше Яков Мілатович обіймав посаду міністра економіки з грудня 2020 по квітень 2022 року. Ексміністр економіки заявляв про підтримку прагнення країни до членства до ЄС. Джуканович вважає, що дії панівної більшості свідчить про інше.

«Пан Мілатович – людина, яка все ще є частиною парламентської більшості, яка перемогла на виборах (у 2020 році – Главком) і яка несе пряму відповідальність за такі результати», – додав Джуканович.

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Нагадаємо, що до другого туру президентських виборів не пройшов відверто проросійський кандидат.