Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС проґавив російський вплив на Балканах – президент Чорногорії

Софія Сидоренко
glavcom.ua
ЄС проґавив російський вплив на Балканах – президент Чорногорії
фото: dw.com

За словами президента Чорногорії, нинішні президентські вибори є вибором між проєвропейською політикою і "брутальним популізмом" нинішнього коаліційного уряду, в якому домінують партії, що виступають за тісніші зв'язки із Сербією та Росією

Президент Чорногорії Міло Джуканович, який зараз намагається переобратися на другий термін, заявив, що ЄС дозволив Росії поширити свій вплив на Балкани. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Associated Press. 

За його словами, Росія скористалася можливістю, Західні Балкани стали «платформою» для поширення антиєвропейських настроїв. 

«Росія просто увійшла у відкритий простір, залишений Європейським Союзом. Європейський Союз протягом останніх 10 років не знав, що робити із Західними Балканами, а Росія знала. Вона розбудувала свою мережу на Балканах», – заявив Джуканович. 

За словами політика, нинішні президентські вибори є вибором між проєвропейською політикою, яку представляє він, і «брутальним популізмом» нинішнього коаліційного уряду, в якому домінують партії, що виступають за тісніші зв'язки із Сербією та Росією.

Конкурентом Джукановича на посаду президента є представник новоствореної партії «Європа зараз» Яков Мілатович. Аналітики вважають, що саме він є фаворитом у боротьбі за президентське крісло. 

Раніше Яков Мілатович обіймав посаду міністра економіки з грудня 2020 по квітень 2022 року. Ексміністр економіки заявляв про підтримку прагнення країни до членства до ЄС. Джуканович вважає, що дії панівної більшості свідчить про інше. 

«Пан Мілатович – людина, яка все ще є частиною парламентської більшості, яка перемогла на виборах (у 2020 році – Главком) і яка несе пряму відповідальність за такі результати», – додав Джуканович. 

Нагадаємо, що до другого туру президентських виборів не пройшов відверто проросійський кандидат.

Теги: росія вибори Європа партії політика президент Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вода в гавані забруднена нафтою
У найбільшій природній гавані Європи стався витік нафти
27 березня, 06:57
У китайського лідера та президента РФ накопичилось багато тем для обговорення
Порятунок Росії. Чому Сі Цзіньпін поспішає зустрітися з Путіним геополітика
16 березня, 08:45
У Маріуполі помічено військову техніку окупантів із новими позначками
У Маріуполі помічено військову техніку окупантів із новими позначками
15 березня, 18:36
«Глава уряду ДНР» отримав підозру
«Глава уряду ДНР» отримав підозру
15 березня, 17:42
Авіація ЗСУ завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів – Генштаб
Авіація ЗСУ завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів – Генштаб
14 березня, 18:37
Зруйнована багатоповерхівка в Ірпені внаслідок атаки російської армії (ілюстративне фото)
Мешканець Ірпеня проти Росії, яка зруйнувала його будинок. Суд виніс вердикт
9 березня, 13:57
Чому РФ не поспішає відповідати на запити про полонених: роз’яснення координаційного штабу
Чому РФ не поспішає відповідати на запити про полонених: роз’яснення координаційного штабу
8 березня, 11:28
Путін мситься в тім числі і через Януковича
Путін розпочав війну проти України, щоб помститися за приниження – ексспівробітник КДБ
5 березня, 17:34
ФСБ затримала жінку у Москві нібито при спробі виїзду з РФ
Переказувала гроші ЗСУ: москвичка отримала строк за держзраду (відео)
4 березня, 09:32

Політика

ЄС проґавив російський вплив на Балканах – президент Чорногорії
ЄС проґавив російський вплив на Балканах – президент Чорногорії
Частка російської сирої нафти на європейському ринку скоротилась до 4% – статистика
Частка російської сирої нафти на європейському ринку скоротилась до 4% – статистика
Франція визнала Голодомор геноцидом українців
Франція визнала Голодомор геноцидом українців
Скільки триватиме війна? Пєсков видав російській еліті плани Путіна
Скільки триватиме війна? Пєсков видав російській еліті плани Путіна
Виробництво ядерної зброї. Кім Чен Ин дав задачу науковцям (фото)
Виробництво ядерної зброї. Кім Чен Ин дав задачу науковцям (фото)
Вступ України та Молдови до ЄС. Мішель повідомив, коли можуть розпочатися переговори
Вступ України та Молдови до ЄС. Мішель повідомив, коли можуть розпочатися переговори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Як чоловіки тікають за кордон? Опитування показало невтішні результати
30K
Кремль хоче перемовин із фіксацією нічиєї у війні
21K
Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України
14K
Скандал у Дніпрі. Філатов заблокував доступ державних аудиторів до міськради
12K
Диверсія на «Північних потоках». Росіяни погано приховали сліди
5980
Нічна атака на Київ: рятувальники показали наслідки ударів дронами

Новини

У боях за Україну загинув пілот-винищувач Денис Кирилюк (фото)
Сьогодні, 00:22
Активність ворожої авіації над Маріуполем: чого слід очікувати?
Вчора, 23:46
Зареєстровано електронну петицію щодо заборони Tik Tok в Україні
Вчора, 23:26
Глава «Укренерго» шокував росіян заявою
Вчора, 23:08
Росія прокоментувала умови МОК щодо допуску своїх спортсменів
Вчора, 22:55
Парламент Словаччини різко засудив злочини РФ: деталі
Вчора, 22:41

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту