Трамп став першим в історії американським лідером, якого звинувачують у кримінальному злочині

Колишній президент США Дональд Трамп, про арешт якого сьогодні повідомили американські ЗМІ, емоційно відреагував на рішення суду. Він назвав це рішення «сюрреалістичним».

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«Прямую в нижній Манхеттен, будівлю суду. Здається таким сюрреалістичним - вау, вони збираються мене заарештувати. Я не можу повірити, що це відбувається в Америці. Зробимо Америку великою знову», – написав Тамп у соціальній мережі Truth Social.

Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, колишній президент США Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де він здався для пред'явлення звинувачень. Його заарештували в Нью-Йорку. Він став першим в історії американським лідером, якого звинувачують у кримінальному злочині.

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За даними ЗМІ, звинувачення щодо Трампа можуть стосуватись фальсифікації ділової документації. Також у ЗМІ припускають, що колишнього президента США підозрюють у навмисній фальсифікації фінансової документації через виплати порноакторці Стормі Деніел.

Зазначається, що через свого адвоката Трамп заплатив зірці фільмів для дорослих $130 тис., аби вона не розповідала про їх ймовірний роман напередодні президентських виборів у 2016 році. Сам Трамп заперечує зв'язок із Деніелсом, стверджуючи, що це політичне переслідування, щоб вплинути на майбутні президентські вибори 2024 року.

До слова, експрезидент США Дональд Трамп активно підтримує та виправдовує Путіна. Нещодавно Трамп назвав російського диктатора «розумником», та заявив, що Путін хотів миру – і саме тому розпочав війну в Україні.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.