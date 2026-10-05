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Президентські вибори у Бразилії. Чинний президент поступився Болсонару в першому турі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Президентські вибори у Бразилії. Чинний президент поступився Болсонару в першому турі
Болсонару переміг Лулу да Сілву в першому турі виборів у Бразилії
фото: АР

Розрив між двома головними претендентами становить лише два відсоткові пункти, а переможця визначать уже 25 жовтня

Чинний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва посів друге місце в першому турі президентських виборів, поступившись сенатору Флавіу Болсонару – старшому сину колишнього глави держави Жаїра Болсонару. Жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, тому вони зустрінуться у другому турі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Associated Press.

За офіційними даними Вищого виборчого суду Бразилії, після опрацювання 99,7% електронних протоколів Флавіу Болсонару отримав 47,09% голосів виборців. За представника «Ліберальної партії» проголосували понад 56 млн громадян. Лула да Сілва отримав 45,09% голосів. Чинного президента підтримали понад 53,6 млн виборців.

Інші кандидати не змогли наблизитися до результатів двох лідерів президентських перегонів. Кожен із них отримав менш як 3% голосів.

Явка під час першого туру перевищила 78,93%. У голосуванні взяли участь понад 124,9 млн громадян із майже 158,7 млн зареєстрованих виборців.

Загальна кількість дійсних бюлетенів становила 118,8 млн, або 95,23%. Частка порожніх бюлетенів становила 1,84% – 2,29 млн, ще 2,93%, або 3,66 млн бюлетенів, визнали недійсними.

Результати першого туру також засвідчили значну підтримку кандидатів правоцентристського та лібертаріанського спрямування. Сукупно політики цих напрямів, які не пройшли до другого туру, отримали 7,6% голосів – понад 9 млн.

Лула да Сілва також поступився супернику у стратегічно важливому штаті Мінас-Жерайс. Результати голосування в цьому штаті традиційно розглядаються як важливий індикатор загальнонаціональних електоральних тенденцій.

Вирішальний другий тур президентських виборів відбудеться 25 жовтня. Протягом наступних трьох тижнів Лула да Сілва та Флавіу Болсонару продовжать боротьбу за голоси виборців, які в першому турі підтримали інших кандидатів або не визначилися зі своїм вибором.

До слова, Верховний суд Бразилії засудив колишнього президента країни Жаїра Болсонару, батька кандидата у президенти Флавіу Болсонару, до 27 років ув'язнення. Його визнали винним, зокрема, у плануванні державного перевороту та спробі силового скасування результатів президентських виборів 2022 року

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Теги: вибори Бразилія

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