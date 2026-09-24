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До Латвії прибули німецькі винищувачі: названо мету

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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До Латвії прибули німецькі винищувачі: названо мету
Винищувачі перебуватимуть у Латвії під час виборів до Сейму
фото: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrij

Винищувачі перебуватимуть у Латвії недовго

У четвер на військовій базі Національних збройних сил Латвії у Ліелварді приземлилися чотири винищувачі Eurofighter повітряних сил Німеччини, щоб посилити захист повітряного простору країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Винищувачі перебуватимуть у Латвії недовго – приблизно тиждень, під час виборів у Сеймі. Вони виконуватимуть завдання, підтримуючи діяльність НАТО з протиповітряної та протиракетної оборони.

Розміщення німецьких сил в Латвії одночасно дозволить перевірити здатність НАТО оперативно переміщувати і приймати союзників, а також готовність бази забезпечувати прийом і підтримку союзників.

Присутність союзників і здатність у короткі терміни посилити оборону східного флангу НАТО підтверджують солідарність союзників, а також можливості колективної оборони альянсу та його готовність захищати повітряний простір Латвії й усього НАТО, підкреслили в латвійському Міністерстві оборони.

За ініціативою міністра оборони Латвії Райвіса Мелніса під час виборів до 15-го Сейму свою присутність для зміцнення повітряного простору Латвії збільшать повітряні сили Німеччини, Італії та Туреччини.

Нагадаємо, що парламентські вибори в Латвії відбудуться 3 жовтня.

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Теги: вибори Латвія винищувач

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