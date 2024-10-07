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Бразилія запрошує Путіна. Український посол оцінив ймовірність візиту та арешту диктатора

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Бразилія запрошує Путіна. Український посол оцінив ймовірність візиту та арешту диктатора
Андрій Мельник вважає, що шанси прибуття Володимира Путіна у Ріо-де-Жанейро мінімальні
фото: архів Андрія Мельника

Андрій Мельник: «Є передчуття, що Путін навряд чи приїде до Бразилії»

Російський диктатор Володимир Путін, якщо прибуде на саміт G-20 у Ріо-де-Жанейро, запланований на 18-19 листопада 2024 року, то ризикує бути арештованим. Про це розповів посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю «Главкому».

«Мені шкода, що керівництво Бразилії неодноразово висловлювало бажання бачити Путіна під час саміту G-20 у Ріо-де-Жанейро. Розстилати червону доріжку воєнному злочинцю – це нам не дуже то вкладається у голові. Водночас у мене є передчуття, що він навряд чи ризикне сюди приїхати. Бо при всіх нюансах Бразилія – дійсно демократична правова держава. Судова гілка влади тут дуже потужна», – зауважив дипломат.

Мельник зізнався, що він з колегами у посольстві детально аналізував, який може бути сценарій, якщо Путін все ж таки приїде у Бразилію. За його словами, не можна виключати такі політичні домовленості як були в Монголії. 

«Рішення про можливе затримання чи будь-які інші процесуальні дії ухвалюються суддею нижчої інстанції. Іншими словами, це може бути, швидше за все, звичайний суд у Ріо. Звісно, якщо матимуть місце попередні політичні домовленості, як це було у монгольському кейсі, то тут нічого не можна виключати», – розповів дипломат.

Андрій Мельник зазначив, що російський диктатор може приїхати у Бразилію максимум на день:

«У такому сценарії наші колеги дипломати та юристи схиляються до думки, що навіть якщо будуть запущені всі формальні юридичні кроки, він теоретично зможе прибути  сюди (до Бразилії) і так само вільно виїхати, не відчувши наслідків рішення Міжнародного кримінального суду. Утім, які репутаційні збитки таке рішення матиме для бразильської сторони – це вже питання риторичне».

Дипломат ще раз наголосив, що вважає шанси прибуття Володимира Путіна у Ріо-де-Жанейро мінімальними.

«Очевидно, що буде запущено судовий механізм. Інше питання, чи відчує його силу на собі сам Путін. Боюся, що навряд чи, бо йому просто «не встигнуть» вручити жодні процесуальні документи чи тим більше затримати», – додав Мельник.

Нагадаємо, Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту. Попри те, що ця країна визнає юрисдикцію МКС. Також МЗС України заявило, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і працюватиме над наслідками для Улан-Батора.

До слова, посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтервʼю «Главкому» прокоментував чутки про те, що нібито його кандидатуру керівництво держави розглядає на посаду посла України при ООН. 

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Теги: Бразилія путін путінський режим арешт посол посольство Україна Андрій Мельник політика

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