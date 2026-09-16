Зеленський заявив, що готовий провести вибори, але вказав на проблему

Президент наголосив, що для голосування потрібні безпечні умови та припинення бойових дій

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори після створення необхідних умов. Водночас він зазначив, що бойові дії залишаються однією з головних перешкод для проведення виборів і гарантування безпеки виборців. Про це глава держави сказав в інтерв’ю CBS News, передає «Главком».

За словами Зеленського, проведення виборів можливе за умови припинення бойових дій та наявності гарантій безпеки для громадян. Про це президент говорив, коментуючи перспективи виборчого процесу в Україні.

Зокрема, йдеться про необхідність забезпечити можливість безпечно провести голосування на всій території країни. Під час війни частина регіонів регулярно зазнає ракетних і дронових атак, а мільйони українців перебувають за кордоном або є внутрішньо переміщеними особами.

Зеленський раніше зазначав, що у разі досягнення припинення вогню та створення належних безпекових умов Україна зможе організувати виборчий процес. Він також закликав міжнародних партнерів допомогти із гарантіями безпеки, необхідними для проведення виборів.

Питання виборів в Україні регулярно порушується на тлі міжнародних дискусій щодо завершення війни. Водночас проведення голосування під час воєнного стану має низку правових та організаційних обмежень.

Президент наголошував, що Україна не відмовляється від проведення виборів, однак для цього мають бути створені умови, за яких громадяни зможуть вільно та безпечно реалізувати своє право голосу.

Варто нагадати, що проведення виборів в Україні під час війни може поставити під сумнів їхні результати та створити підґрунтя для розколу суспільства і держави. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, головна проблема полягає в тому, що повноцінно проголосувати зможуть не всі громадяни. Частина військовослужбовців перебуває безпосередньо на фронті, мільйони українців залишаються за кордоном, а жителі окупованих територій також не матимуть можливості взяти участь у голосуванні.