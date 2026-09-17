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Прем'єр Швеції подав у відставку після поразки на парламентських виборах

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Прем'єр Швеції подав у відставку після поразки на парламентських виборах
Ульф Крістерссон подав у відставку після перемоги опозиції у Швеції
фото: АР

Опозиція отримала більшість із перевагою лише у три мандати, а переговори про склад нового уряду можуть виявитися складними

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон подав у відставку після завершення підрахунку голосів на парламентських виборах, за результатами яких більшість отримала лівоцентристська опозиція. У четвер, 17 вересня, глава уряду направив відповідну заяву спікеру Риксдагу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на шведський телеканал SVT.

У своїй заяві Крістерссон зазначив, що після завершення підрахунку голосів подальший процес формування уряду має перейти до спікера парламенту Андреаса Норлена.

«Щоб ця робота могла розпочатися негайно, я цим прошу звільнити мене з посади прем'єр-міністра», – написав Крістерссон.

За даними SVT, голоси підрахували в усіх виборчих округах. Червоно-зелений блок, до якого входять Соціал-демократична партія, Ліва партія, Партія зелених та Партія центру, отримав 176 із 349 місць у Риксдазі.

Чотири партії урядової коаліції «Тідьо» – Партія помірних Крістерссона, Шведські демократи, Християнські демократи та Ліберали – здобули 173 депутатські мандати.

Крістерссон визнав результати виборів та передав процес формування нового Кабінету спікеру парламенту. Водночас він попередив, що переговори можуть виявитися складними через позиції партій, які вони озвучували перед виборами.

Відставка Крістерссона не означає негайної зміни влади. Він та інші члени Кабінету продовжуватимуть виконувати свої обов'язки у статусі тимчасового уряду до формування нового складу виконавчої влади.

Тепер спікер Риксдагу Андреас Норлен має провести консультації щодо кандидатури нового прем'єр-міністра. Новообраний парламент збереться 28 вересня, а вже 29 вересня спікер зможе запропонувати Риксдагу кандидатуру нового очільника уряду.

При цьому майбутня конфігурація Кабінету наразі залишається невизначеною. Лідерка Соціал-демократичної партії Магдалена Андерссон уже запросила керівників Лівої партії, Партії центру та Партії зелених до переговорів щодо формування урядової коаліції.

Нагадаємо, за прем'єрства Ульфа Крістерссона Швеція продовжувала масштабну військову та фінансову підтримку України. У травні 2024 року президент Володимир Зеленський та Крістерссон підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки. Документ передбачав надання Україні близько €6,5 млрд військової допомоги протягом 2024-2026 років.

Також у травні 2026 року Зеленський та Крістерссон підписали декларацію про поглиблення співпраці між Україною та Швецією. Тоді шведський прем'єр підтвердив передачу Україні 16 винищувачів JAS 39 Gripen модифікацій C/D. Крім того, Швеція надала Україні пакет підтримки обсягом $2,7 млрд.

Крістерссон також брав участь у переговорах щодо посилення української протиповітряної оборони та захисту енергетичної інфраструктури. У лютому 2026 року Зеленський після розмови зі шведським прем'єром повідомив про рішення Стокгольма виділити $100 млн на підтримку української енергетики. Сторони також обговорили зміцнення ППО та захист критично важливих об'єктів.

Окремо Крістерссон заявляв про готовність Швеції долучитися до майбутніх гарантій безпеки для України після укладення мирної угоди. Серед можливих внесків він називав винищувачі Gripen для повітряного спостереження, морські засоби для розмінування Чорного моря та продовження підготовки українських військових.

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Теги: Швеція вибори

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