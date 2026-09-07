«Ідіоти та зрадники». Туск розкритикував прихильників партії «Альтернатива для Німеччини» у Польщі

Прем'єр Польщі Дональд Туск жорстко пройшовся по поляках, які зраділи перемозі партії «Альтернатива для Німеччини»

Дональд Туск заявив, що серед польської опозиції знайшлися політики, які зраділи історичному результату ультраправих у Німеччині

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко висловився про поляків, які позитивно сприйняли тріумф ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) на виборах до парламенту землі Саксонія-Ангальт. Окремо він згадав представників польських опозиційних сил «Конфедерація» та «Право і справедливість». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Туска у соцмережі X.

«У Польщі лише ідіоти або зрадники можуть радіти тріумфу АдН у Німеччині», – написав Туск.

За словами політика, таких людей «трохи назбиралося» серед представників польських опозиційних партій «Конфедерація» та «Право і справедливість».

Різка заява Туска пролунала після історичного результату «Альтернативи для Німеччини» на земельних виборах у Саксонії-Ангальт. Ультраправа партія посіла перше місце, отримавши близько 44% голосів. Це стало найкращим результатом АдН на земельних виборах і суттєво зміцнило позиції партії на сході Німеччини.

Консерватори канцлера Фрідріха Мерца суттєво відстали від АдН. Результат виборів також посилив політичний тиск на федеральний уряд, оскільки голосування в Саксонії-Ангальт розглядалося як важливий тест для чинного канцлера.

Провідний кандидат АдН у Саксонії-Ангальт Ульріх Зігмунд назвав результат партії історичним та пов'язав його з перспективою боротьби за владу на федеральному рівні.

Водночас формування земельного уряду для АдН залишається складним завданням. Інші великі політичні сили Німеччини тривалий час дотримуються принципу відмови від коаліційної співпраці з ультраправою партією.

Нагадаємо, ще напередодні голосування соціологічні опитування прогнозували впевнене лідерство «Альтернативи для Німеччини» в Саксонії-Ангальт. Вибори розглядалися як серйозний політичний виклик для Фрідріха Мерца на тлі падіння підтримки федерального уряду та посилення АдН. Раніше німецькі ЗМІ також повідомляли про дискусії щодо політичного майбутнього Мерца через низькі рейтинги уряду та зростання популярності ультраправих.