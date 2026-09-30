Уряд Фіцо опинився під загрозою: можливі дострокові вибори

Опитування громадської думки показують, що правлячі партії можуть втратити владу на виборах

У Словаччині заговорили про дострокові урядові вибори через кризу в правлячій коаліції прем'єра Роберта Фіцо. Причиною стала відставка віцепрем’єра та міністра довкілля Томаша Тарабу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Парламент проголосував за відставку Тарабу з ультраправої Словацької національної партії (SNS) – входить до урядової коаліції. Уряд залежав від кількох лояльних незалежних депутатів, щоб контролювати 78 місць у парламенті, що налічує 150 депутатів. За пропозицію про відставку проголосували 77 депутатів. Фіцо може спробувати реформувати правлячу коаліцію з нинішніми партнерами.

Цей крок викликав сумніви щодо подальшого існування уряду за рік до запланованих виборів, і Фіцо заявив, що в середу скличе керівництво своєї партії для обговорення подальших кроків. Прем'єр не виключив можливості проведення дострокових виборів і зазначив, що вони можуть відбутися в січні, але для цього потрібна підтримка кваліфікованої більшості в парламенті.

Падіння уряду не призведе автоматично до проведення виборів, оскільки конституція передбачає формування іншого кабінету міністрів. Опитування громадської думки показують, що правлячі партії можуть втратити владу на виборах.

Нагадаємо, що Роберт Фіцо повернувся до влади у Словаччині у 2023 році й одразу став однією з найбільш суперечливих постатей в ЄС. Його регулярні антиукраїнські заяви, заклики до «мирних переговорів» на умовах Кремля та спроби заблокувати санкції проти РФ викликали хвилю обурення всередині Словаччини та призвели до численних багатотисячних протестів громадян.