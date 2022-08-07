Журналістка Асламова, яку затримали у Косово, не виходить на зв'язок, – ЗМІ

Асламова була в Сербії із журналістським завданням

Російська журналістка Дар'я Асламова, яку затримали у Косово та звинувачують у шпигунстві, не виходить на зв'язок. Про це повідомила «Комсомольська правда».

«Зараз Дар'я не виходить на зв'язок. Редакція "Комсомольської правди" продовжує стежити за розвитком ситуації із затриманням Асламової», – йдеться у повідомленні.

У виданні також пояснили, що Асламова була в Сербії за завданням «КП», журналістка мала підготувати спеціальний репортаж у зв'язку із загостренням сербсько-косівського конфлікту.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Косово Джеляль Швечла заявив у суботу 6 серпня, що правоохоронці заарештували російську журналістку на кордоні за підозрою в шпигунстві.

За його словами, владі Косова відомо про діяльність Асламової та про те, що в деяких країнах їй заборонено в'їзд. Він також зазначив, що спроба Асламової проникнути до Косова збігається в часі з подіями на півночі країни і доводить російський слід та пропаганду, спрямовані на дестабілізацію в Косові.

Додамо, Дар’я Асламова працює в пропагандистському російському ЗМІ «Комсомольська правда» як «спецкор відділу міжнародної політики».