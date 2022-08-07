Займалася шпигунством: У Косово поліція затримала російську журналістку

Журналістці в деяких країнах заборонили в'їзд

Міністр внутрішніх справ Косово Джеляль Швечла заявив у суботу, що правоохоронці заарештували російську журналістку на кордоні за підозрою в шпигунстві. Про це він написав у Facebook.

«Сьогодні Дар'ю Асламову затримали на прикордонному переході на півночі. Багато країн довели, що вона займалася шпигунством на користь російської військової розвідки і діяла під виглядом журналіста. Вона також брала участь у війні в Україні, поширюючи пропаганду вторгнення Росії в Україну», – написав Швечла.

За його словами, владі Косова відомо про діяльність Асламової та про те, що в деяких країнах їй заборонено в'їзд. Він також зазначив, що спроба Асламової проникнути до Косова збігається в часі з подіями на півночі країни і доводить російський слід та пропаганду, спрямовані на дестабілізацію в Косові.

Швечла опублікував у Facebook фото Асламової з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та з президентом Сирії Башаром Асадом.

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Зауважимо, що Дар’я Асламова працює в пропагандистському російському ЗМІ «Комсомольська правда» як «спецкор відділу міжнародної політики».

Нагадаємо, Керченський міський суд, підконтрольний російській окупаційній адміністрації, відкрив провадження адміністративної справи щодо журналістки проекту Радіо Свобода Крим.Реалії Олени Юрченко.

Провадження відкрито за статтею КоАП Росії 20.3.3. ч. 1 («публічна дискредитація дій військ РФ»). Справа №5-751/2022 надійшла до суду 18 липня. Дата проведення засідання ще не відома.