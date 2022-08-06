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У Криму відкрили судове переслідування української журналістки Олени Юрченко

Альона Боженко
glavcom.ua
У Криму відкрили судове переслідування української журналістки Олени Юрченко
Спілка журналістів засуджує переслідування Росією українських представників ЗМІ
фото: НСЖУ

Провадження відкрито за статтею про «публічну дискредитацію дій військ РФ»

Керченський міський суд, підконтрольний російській окупаційній адміністрації, відкрив провадження адміністративної справи щодо журналістки проекту Радіо Свобода Крим.Реалії Олени Юрченко. Про це повідомив офіційний портал Національної спілки журналістів України (НСЖУ).

Журналістка Олена Юрченко відома також тим, що свого часу активно співпрацювала з Національною спілкою журналістів та була автором матеріалів, що публікувалися на її сайті.

Провадження відкрито за статтею КоАП Росії  20.3.3. ч. 1 («публічна дискредитація дій військ РФ»). Справа №5-751/2022 надійшла до суду 18 липня. Дата проведення засідання ще не відома.

Сайт проєкту Крим.Реалії Радіо Свобода на території Росії та анексованого Криму з лютого 2022 року і досі залишається заблокованим рішенням Роскомнагляду. Однак в Криму і в Росії він активно відвідується читачами з допомогою обхідних програм.  

Журналісти Крим.Реалій зазначають, що подробиць, у чому саме звинувачують їх колегу Юрченко, наразі немає. На сайтах підконтрольних Росії судів Криму повний список справ за подібними статтями, які перебувають у суді на розгляді, може не публікуватися відповідно до російського федерального закону від 22.12.2008 № 262-ФЗ «Про забезпечення доступу до інформації про діяльність судів у РФ».

У статті 20.3.3 КоАП Росії, за якою звинувачують Олену Юрченко, йдеться про «публічні дії, спрямовані на дискредитацію армії Росії та використання російських військових сил за кордоном». Російське законодавство за цією статтею загрожує штрафом від 30 до 50 тис. рублів. За аналогічні дії, вчинені повторно протягом року передбачено кримінальну відповідальність.

В НСЖУ наголошують, що матеріали журналіста Олени Юрченко відзначаються правдивістю та точністю викладених подій, кілька з них присвячені висвітленню дій Росії в Криму та в Україні, і спрямовані на повідомлення читачеві правдивих фактів. А повідомлення у своїх матеріалах дійсних фактів є обов’язком журналістів, і якщо при цьому відбувається «дискредитація армії Росії та використання російських військових сил за кордоном», то винні в цьому представники не журналістики, а армії Росії, які вчиняють дії, що їх дискредитують.

У своїй заяві НСЖУ засуджує переслідування Росією українських журналістів за правдиві матеріали та вимагає зняття з них фальсифікованих  звинувачень та припинення переслідувань.

Олена Юрченко – українська журналіст з Керчі, після анексії Криму у 2014 році з метою безпеки після отримання погроз покинула півострів. З 2014 року працює журналістом, редактором Крим.Реалії. Є автором статей на політичні та економічні теми, а також публікацій про воєнне вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, у Росії завели кримінальну справу про «військові фейки» на експомічника незалежного депутата Новосибірська Кирила Левченка за те, що він запостив у соцмережах ролик із цитатою російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: НСЖУ журналіст Крим росія суд

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