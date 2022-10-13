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США можуть завдати ще сильнішого економічного удару по Росії, – Politico

Альона Боженко
glavcom.ua
США можуть завдати ще сильнішого економічного удару по Росії, – Politico
Конгрес США може завдати сильнішого економічного удару по РФ
фото із відкритих джерел

За прогнозами МВФ, економіка Росії скоротиться на 6 відсотків цього року та ще на 3,5 відсотки наступного

Від початку війни в Україні Сполучені Штати Америки та їхні союзники обережно просувалися в одній ключовій галузі санкції проти РФ – енергетиці. Проте у разі потреби Конгрес США може завдати сильнішого економічного удару по Росії. Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, від початку повномасштабного вторгнення Вашингтон заборонив внутрішній імпорт російської нафти. Проте, щоб гарантувати, що санкції не обмежать ненавмисно потік російської нафти в інші країни, адміністрація президента США Джо Байдена видала ліцензію, яка звільняє продаж енергоносіїв з Росії від багатьох обмежень США.

«Це звільнення дозволило Кремлю продовжувати отримувати мільярди від експорту нафти, оскільки його армія творила незліченні звірства в Україні. У грудні термін дії цієї ліцензії остаточно закінчиться, і США та їхні союзники почнуть запроваджувати цінову стелю на експорт нафти з Росії», – йдеться у повідомленні.

Видання зауважує, що з огляду на те, що санкції досі щадили основне джерело грошей Кремля, дивно, наскільки вони ефективні. За прогнозами МВФ, економіка Росії скоротиться на 6 відсотків цього року та ще на 3,5 відсотки наступного. Якщо прогноз МВФ виявиться вірним, падіння цього року затьмарить руйнівну російську фінансову кризу 1998 року і навіть перевищить удар, завданий економіці Ірану під час піку міжнародних санкцій проти цієї країни у 2012 році.

«Також примітно, що Захід витримав такий сильний тиск без підтримки одного із найгрізніших санкціонерів у світі: Конгресу США. Конгрес відіграв важливу роль у наданні підтримки військовим зусиллям України. Але він значною мірою стримував санкції проти Росії. Щоб кампанія Заходу проти продажу нафти Росією спрацювала, це має змінитись», – повідомляє видання.

Як пише Politico, дії Конгресу можуть забезпечити вагу, необхідну для забезпечення дотримання складних режимів глобальних санкцій. Адміністрація Обами почала протидіяти санкціям Конгресу щодо іранської нафти в 2011 році, але пізніше заявила, що вони необхідні для того, щоб посадити Тегеран за стіл переговорів. Тепер адміністрація Байдена має шанс зробити все правильно з самого початку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім розглядає повну заборону на російський алюміній у відповідь на ескалацію Росією війни в Україні.

Також 30 вересня міністерство фінансів США в п’ятницю оголосило про розширення санкційного списку щодо Росії у зв’язку з анексією чотирьох областей України.

Теги: економіка санкції експорт імпорт Вашингтон

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