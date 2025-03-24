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Протести у Туреччині: поліція затримала вже понад 1100 людей, серед яких 10 журналістів

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Протести у Туреччині: поліція затримала вже понад 1100 людей, серед яких 10 журналістів
У протиправних діях, вчинених з 19 по 23 березня 2025 року, затримано 1133 підозрюваних
Фото: Khalil Kamra / AP

Після затримання опозиційного мера Стамбула у Туреччині тривають масові протести

Туреччиною проносяться масові протести після затримання опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу. Влада повідомляє про про затримання з 19 по 23 березня 1133 учасників протестів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу МВС Туреччини Алі Єрлікая.

У заяві він звинуватив організаторів і учасників протестів у зловживанні правом на зібрання та демонстрації, намаганні порушити громадський порядок, провокуванні вуличних заходів та нападах на поліцію.

«Такі дії спрямовані на порушення спокою та безпеки нашого народу.Під час демонстрацій постраждали 123 наших поліцейських. Під час цих дій було вилучено кислоту, каміння, палиці, фаєри, коктейлі Молотова, сокири та ножі. Проти тих, хто нападає на нашу поліцію, завдає шкоди громадському майну та загрожує безпеці наших людей, тривають судові процеси. У протиправних діях, вчинених з 19 по 23 березня 2025 року, затримано 1133 підозрюваних. Серед захоплених виявлено осіб, пов'язаних з 12 різними терористичними організаціями», – зазначив Алі Єрлікая.

За його словами, затриманих осіб було притягнуто до кримінальної відповідальності за 17 різними злочинами, зокрема «Наркотики», «Крадіжка», «Шахрайство», «Сексуальні домагання/експлуатація» та «Умисне нанесення тілесних ушкоджень».

Окрім цього, поліція Туреччини затримала 10 журналістів. Як повідомляє агентство Politico, серед затриманих фотограф французького агентства Agence France-Presse.

За даними Асоціації з вивчення ЗМІ та права, яка надає юридичну підтримку журналістам у Туреччині, журналісти були заарештовані через їхнє висвітлення протестів у Стамбулі та інших містах проти ув'язнення Імамоглу.

«Наразі ми вважаємо за краще не робити ніяких подальших коментарів», – заявили в AFP в коментарі Politico.

Також відомо, Опозиційна Народно-республіканська партія (CHP) Туреччини в неділю, 23 березня, висунула кандидатом у президенти країни відстороненого з посади та ув'язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу. У праймеріз CHP взяли участь 15 млн. громадян Туреччини – це майже чверть від усіх зареєстрованих у країні виборців. 13,2 млн із них висловили підтримку Імамоглу, який був єдиним кандидатом.

Сам мер Стамбула у закликав громадян вийти на протести після свого арешту. Він підкреслив, що це боротьба за майбутнє Туреччини та захист прав нації

Як зазначили в МВС Туреччини, очікується, що муніципальна рада (мерія) Стамбула найближчими днями обере виконувача обов'язків мера. Крім Імамоглу, від обов'язків було звільнено також двох глав районів, випливає з повідомлення.

Нагадаємо, турецька прокуратура попросила суд ув’язнити мера Стамбула Екрема Імамоглу. До цього мер Стамбула Імамоглу постав перед турецьким судом вперше з часу його затримання. 

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Теги: Туреччина протест

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