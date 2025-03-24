Головна Світ Політика
search button user button menu button

Заарештованого мера Стамбула висунуто кандидатом у президенти Туреччини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Заарештованого мера Стамбула висунуто кандидатом у президенти Туреччини
Мера Стамбула утримують у в'язниці у місті Сіліврі неподалік Стамбула
колаж із відкритих джерел

Головний суперник Ердогана Екрем Імамоглу висунутий кандидатом у президенти за результатами праймеріз 

Опозиційна Народно-республіканська партія (CHP) Туреччини в неділю, 23 березня, висунула кандидатом у президенти країни відстороненого з посади та ув'язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу. Про це пише «Главком».

У праймеріз CHP взяли участь 15 млн. громадян Туреччини – це майже чверть від усіх зареєстрованих у країні виборців. 13,2 млн із них висловили підтримку Імамоглу, який був єдиним кандидатом.

Мільйони громадян Туреччини взяли участь у попередніх виборах
Мільйони громадян Туреччини взяли участь у попередніх виборах

Голова CHP Озгюр Озель закликав чинного президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана ухвалити рішення про проведення дострокових виборів глави держави та поборотися на них з Екремом Імамоглу.

Того ж дня десятки тисяч прихильників опозиції зібралися перед мерією Стамбула, протестуючи проти переслідування суперника Ердогана, яке вони вважають політично вмотивованим. 

«Імамоглу, з одного боку, перебуває у в'язниці, а з іншого – на шляху до президентства», – цитує агентство AP слова Озеля, сказані на мітингу.

Дружина мера Стамбула виступила перед натовпом прихильників головного опозиціонера
Дружина мера Стамбула виступила перед натовпом прихильників головного опозиціонера
CHP press office

Раніше мер Стамбула Екрем Імамоглу закликав громадян вийти на протести після свого арешту. Він підкреслив, що це боротьба за майбутнє Туреччини та захист прав нації.

Перед протестувальниками також виступила дружина новоспеченого кандидата у президенти Ділек Кая Імамоглу.

Демонстранти намагалися споруджувати барикади та вступали у зіткнення з поліцією, повідомляє видання Milliyet. В результаті, за його даними, було затримано 66 протестувальників, п'ятеро поліцейських отримали травми.

Раніше повідомлялося, що Екрема Імамоглу було усунуто від обов'язків мера Стамбула. Політика було «відсторонено від виконання своїх обов'язків», цитує заяву відомства агентство AFP. Опозиційний політик зараз перебуває під вартою у зв'язку зі звинуваченнями в корупції та підтримці забороненої країни Курдської робочої партії (КРП).

Сам мер Стамбула у закликав громадян вийти на протести після свого арешту. Він підкреслив, що це боротьба за майбутнє Туреччини та захист прав нації. 

Як зазначили в МВС Туреччини, очікується, що муніципальна рада (мерія) Стамбула найближчими днями обере виконувача обов'язків мера. Крім Імамоглу, від обов'язків було звільнено також двох глав районів, випливає з повідомлення.

Нагадаємо, турецька прокуратура попросила суд ув’язнити мера Стамбула Екрема Імамоглу. До цього мер Стамбула Імамоглу постав перед турецьким судом вперше з часу його затримання. 

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Поїздки до США небезпечні? Канада та країни Європи звернулись до громадян
Поїздки до США небезпечні? Канада та країни Європи звернулись до громадян
У Росії розбився штурмовик Су-25
У Росії розбився штурмовик Су-25
Заарештованого мера Стамбула висунуто кандидатом у президенти Туреччини
Заарештованого мера Стамбула висунуто кандидатом у президенти Туреччини
Позачергові вибори у Канаді: хто може стати новим прем'єром
Позачергові вибори у Канаді: хто може стати новим прем'єром
США та Україна проведуть ще один раунд переговорів після зустрічі з Росією – The Guardian
США та Україна проведуть ще один раунд переговорів після зустрічі з Росією – The Guardian
Віткофф розповів, чого очікувати від перемовин у Саудівській Аравії
Віткофф розповів, чого очікувати від перемовин у Саудівській Аравії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 березня 2025
29K
Російський штурмовик убив свого командира та здався у полон нацгвардійцям
25K
100-річна лучанка розповіла, як чоловік під дулом танка змусив її одружитися
20K
Заступник міністра розповів, що у Білорусі практично щотижня падають дрони
19K
Кремль тисне на Набіулліну: Центральний банк Росії опинився під прицілом через високу ставку

Новини

У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Сьогодні, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:10
Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua